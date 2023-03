Seon Gerardina Pagnotta übernimmt das Ruder bei der Stiftung Satis Vom Gesundheitswesen in eine Sozialeinrichtung: Das sagt Gerardina Pagnotta zu ihrem Wechsel zur Stiftung Satis in Seon.

Gerardina Pagnotta steht neu an der Spitze der Stiftung Satis. Bild: zvg

Gerardina Pagnotta ist die neue Geschäftsführerin und Vorsitzende der Geschäftsleitung der Stiftung Satis in Seon. Sie übernimmt das Ruder von Lucia Lanz.

Die bald 53-jährige Pagnotta lebt mit ihrem Partner in Zürich. Aufgewachsen ist sie in der Region Aarau. Ihre berufliche Tätigkeit startete sie mit der Grundausbildung zur Krankenschwester AKP im Kantonsspital Baden, die sie mit einer Zusatzausbildung zur Operationsschwester im Spital Zofingen und im Universitätsspital Basel erweiterte, heisst es in einer Medienmitteilung.

An der Ostschweizer Fachhochschule erlangte sie einen Master of Health Administration. An der Universität St. Gallen absolvierte sie ein CAS mit Schwerpunkt Finanzielle Führung und Controlling sowie ein CAS-VR zur wirksamen Führung und Aufsicht von Unternehmen.

Einerseits sei da die Lust gewesen, nach 30 Jahren im Gesundheitswesen eine neue Herausforderung in einem anderen Bereich anzunehmen, antwortet Gerardina Pagnotta gemäss Medienmitteilung auf die Frage zum Wechsel in eine Sozialeinrichtung. «Andererseits habe ich mich vertieft mit der UNO-Behindertenrechtskonvention und dem Thema Inklusion auseinandergesetzt und dazu diverse Veranstaltungen besucht. Dabei hat mich das Fieber gepackt.»

Sie sei überzeugt vom Angebot, der Betriebsgrösse sowie der strategischen Ausrichtung der Stiftung Satis, fährt sie fort. Wichtig sei ihr, weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern zu pflegen sowie die Stiftung Satis als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren. «Und natürlich soll sich die Klientel in der Stiftung Satis wohl und zu Hause fühlen.»

Lucia Lanz, hier mit Stiftungsratspräsident Heinz Bürki, bleibt der Stiftung Satis erhalten. Bild: Anja Suter

Ihre Vorgängerin Lucia Lanz bleibt der Stiftung Satis erhalten als strategische Projektleiterin Bau. Die Stiftung Satis bietet Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen passenden Lebensraum mit Wohnangeboten sowie geschützten Tagesstruktur- oder Beschäftigungsplätzen. (mhu)