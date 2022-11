Seon Fahrer missachtet Vortritt und verursacht Kollision – eine Person leicht verletzt Am Dienstagnachmittag kam es in Seon zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Autos. Eines der beiden Fahrzeuge kam dabei im Gleisbett zum Stillstand – eine Person wurde leicht verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Seetalstrasse in Seon zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt. Beim Abbiegen in die Seetalstrasse missachtete ein 39-jähriger Lenker eines Škoda den Vortritt gegenüber dem korrekt von Seon Richtung Hallwil fahrenden Mercedes. Es kam dabei zu einer frontal-seitlichen Kollision. Der Mercedes kam im Gleisbett zum Stillstand kam.

Am Mercedes entstand erheblicher Sachschaden. Kantonspolizei Aargau

Durch die Kollision wurde eine Person leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Eine Kollision mit dem Zug fand nicht statt.

Gegen den Fahrer des Škoda wurde Anzeige erstattet. Kantonspolizei Aargau

Der fehlbare Lenker wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Der Strassen- und Schienenverkehr war rund eine Stunde beeinträchtigt. (cam)

Die aktuellen Polizeibilder: