Seon Ein Rundgang durch das alte Seetalschulhaus, in das nun wieder Leben einkehren wird Seit sieben Jahren ist es im alten Primarschulhaus still. Das soll sich aber bald ändern, wenn die Mittelstufe vorübergehend hier einziehen wird. Ein Rundgang mit Sue Navarro, die 24 Jahre lang hier unterrichtet hat.

24 Jahre lang hat Sue Navarro im Seetalschulhaus in Seon unterrichtet. Bild: Mathias Förster

«Es ist lustig für mich, wieder hier zu sein.» Das sagt Sue Navarro, während sie durch das alte Seetalschulhaus streift, wo sie 24 Jahre lang Schülerinnen und Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hat. «Ich habe sogar mein Praktikum hier gemacht», sagt die 58-Jährige.

Navarro unterrichtet immer noch in Seon, aber nicht mehr im Seetalschulhaus. Vor sieben Jahren zogen Lehrerinnen, Schüler und Unterrichtsmaterial ins neu erstellte Schulhaus Hertimatt 3, das nur wenige Gehminuten entfernt ist.

Seit dem Umzug steht das alte Gebäude die meiste Zeit leer. Nur ein Schulzimmer wird vom lokalen Tischtennisclub genutzt. Dass das Seetalschulhaus im Dornröschenschlaf ist, merkt schnell, wer den Wasserhahn bedienen möchte. Geheizt wird aber.

Wo früher Schülerinnen und Schüler Rechnen und Lesen lernten, wird heute Pingpong gespielt. Bild: Mathias Förster

Nun soll in das 1841 erbaute Schulhaus aber schon bald wieder Leben einkehren, wenn auch nur kurzzeitig: Während der Sanierung und der Aufstockung des Schulhauses Hertimatt 1 – das Baugesuch liegt bis am

20. Februar auf – braucht die Gemeinde zwingend zusätzlichen Schulraum. «Es ist geplant, dass dann die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern von der Mittelstufe ins Seetalschulhaus umsiedeln. So bleibt eine Stufe zusammen», sagt der zuständige Gemeinderat Peter Siegenthaler.

Derzeit kein Wasser im Schulhaus, aber geheizt wird es

Navarro macht sich auf die Suche nach einem ihrer früheren Klassenzimmer. Im Gang vor dem Zimmer im ersten Stock lassen sich auf dem Boden Überreste von Kleber erahnen. «Das ist eine Zahlentreppe, damit haben die Schülerinnen und Schüler rechnen gelernt», erklärt die Lehrerin. Im Schulzimmer angekommen, geht sie als Erstes zur Wandtafel, öffnet und verschiebt sie, bis sie fündig wird. «Das Poster hängt tatsächlich immer noch hier», freut sich Navarro. Sie habe wegen der einstrahlenden Sonne aufpassen müssen, dass die Kinder es überhaupt lesen konnten.

Das Poster hinter der Wandtafel im alten Schulzimmer von Sue Navarro hängt immer noch. Bild: Mathias Förster

Das alte Gebäude sei immer für Überraschungen gut gewesen. «Wenn mir etwa in einem Schulzimmer Murmeln auf den Boden gefallen sind, rollte ein Teil wieder zu mir zurück.» Der Boden sei nicht ganz eben. «Und, einmal habe ich auf einer Seite des Schulzimmers einen Nagel eingeschlagen und auf der anderen Seite fiel dann Putz von der Wand», sagt Navarro und lacht.

Temperaturveränderungen habe man im Schulhaus immer gut gespürt. «Wenn es richtig kalt wurde, ist das Wasser den WCs im obersten Stock gefroren.» Stiegen die Temperaturen, blieb das einige Tage unbemerkt. «Doch wenn die Hitze erstmals durch die dicken Gemäuer kam, brachten wir sie fast nicht mehr raus», sagt Navarro.

Das Seetalschulhaus war ein zweites Zuhause

Das Schulhaus mit all seinen Eigenarten sei für sie fast ein Zuhause gewesen. «Ich habe ganz in der Nähe gewohnt und auch mein Sohn wurde hier eingeschult.» Sie habe mit der Schulpflege den Deal ausgehandelt, dass sie und ihr Sohn auf zwei verschiedenen Stockwerken seien, «damit er seiner Mutter nicht noch den ganzen Tag über den Weg läuft».

Navarro sass damals in der Projektkommission für den Neubau des Schulhauses Hertimatt 3. Nach vielen Jahren Planung war es im Frühling 2016 fertiggestellt. Dann ging es an den Umzug. «Wir haben gezügelt, gepackt und gepackt. Es hat gar nicht mehr aufgehört», sagt Navarro. Unter anderem war da unglaublich viel Schulmaterial. «Wir haben früher viel ohne Internet gemacht und ich war dann quasi eine Jägerin und Sammlerin. Wenn ich nützliche Dokumente fand, wurden die behalten.» Es wurde zwar aussortiert, aber viele Kisten schafften es in den Neubau.

8 Bilder 8 Bilder Das Seetalschulhaus steht seit 182 Jahren in der Gemeinde Seon. Bild: Mathias Förster

Sue Navarro fühlt sich im Neubau Hertimatt 3 wohl. Und auch den Schülerinnen und Schülern gefällt es. «Sie haben auf dem Pausenplatz mehr Orte zum Spielen und es gibt einen kleinen Bach.» Gruppenarbeiten fänden nicht mehr auf dem Gang statt, sondern in dafür geschaffenen Gruppenräumen. So sehr sie sich auf den Umzug ins neue Schulhaus gefreut habe und so gerne sie auch dort arbeite, es sei auch ein wenig Wehmut dabei, sagt Navarro. «Im Seetalschulhaus brannten während 175 Jahren immer Lichter und es war Leben darin, das ist jetzt nicht mehr so.» Mit dem Einzug der Mittelstufe wird dieses Leben für eine kurze Zeit wieder einziehen.