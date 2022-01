Seon Die Region rund um den Aabach wird aufgehübscht: Wieso das Fällen von Bäumen den Amphibien zugutekommt Die Gemeinde Seon, die Stiftung Kultur Landschaft Aare-Seetal und der Kanton haben zusammengespannt, um am Aabach ein Paradies für Tier und Natur zu schaffen. Die Erneuerungen sind aber auch für die Waldbesucher gedacht.

Wo zuvor noch Bäume standen, sind jetzt am Seoner Aabach einige Strünke zu sehen. Anja Suter

Wer derzeit die Brücke über den Aabach mitten in Seon überquert, dem dürfte auffallen, dass sich bei dem kleinen Waldstück einiges verändert hat. Wo bis vor kurzem noch einige Bäume standen, sind jetzt nur noch die Baumstrünke zu sehen. Zudem fahren immer wieder Bagger über die Wege, wo sonst Spaziergängerinnen mit Hunden und Jogger anzutreffen sind.

Eine Tafel am Eingang des Waldes informiert Interessierte über die Vorgänge. Was am Aabach derzeit passiert und wer hinter dem Projekt steht, erklärt ausserdem Revierförster Marcel Hablützel: «Die verschiedenen Arbeiten werden von der Einwohnergemeinde Seon, der Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau und der Stiftung Kultur Landschaft Aare-Seetal (Klas) finanziell unterstützt.»

Zwei wichtige Aspekte werden kombiniert

Der Revierförster und sein Team kümmern sich regelmässig um das kleine Waldstück mitten im Dorf. Zusätzlich zu den regelmässigen Holzarbeiten entschied sich Hablützel, mit der Gemeinde Seon an der Jubiläumskampagne der Stiftung Klas teilzunehmen. Diese feiert 2025 ihr 25-Jahr-Jubiläum und möchte bis da 25 Projekte für Natur und Tier in der Region organisieren. «Somit können wir die Sicherheitsholzerei und das Jubiläumsprojekt miteinander kombinierten», sagt Hablützel, der auch Präsident der Seoner Natur- und Landschaftskommission ist.

Das Biotop, welches wieder reaktiviert wurde. Anja Suter

Dass einige der Bäume an der Uferböschung gefällt wurden, hat zwei Gründe. «Zum einen geht es um die Sicherheit. Vor allem die Eschen kontrollieren wir streng, da sie zur Eschenwelke neigen und dadurch eine Gefahr werden können», sagt Hablützel. Mit dem Fällen einiger Bäume erhält der Aabach zudem mehr Sonnenlicht und das dürfte die Amphibien freuen: «Ihnen kommt die Wärme zugute.» Nebst der Holzerei wird auch die übrige Uferbestockung am Aabachufer gepflegt.

Drei neue Biotope sind geplant

Das Waldstück soll neue Gewässer erhalten, eines wird reaktiviert. «Ein ehemaliges Biotop wird wieder ausgebaggert und hergerichtet. Es hat einen Zu- und Ablauf. Zudem werden drei neue kleine Biotope entstehen, die aber über keine Zu- oder Abläufe verfügen und Meteorwasser haben», erklärt Hablützel. Die Biotope werden mit Lehm verdichtet, damit auf Plastikfolie verzichtet werden kann.

Ein grosser Teil der Arbeiten soll voraussichtlich bereits in der kommenden Woche beendet werden können. «Wir planen aber zusätzlich noch die Neusaat einer artenreichen Blumenwiese», erklärt der Revierförster. Das fertiggestellte Projekt sieht er auch als Chance für Kinder in der Umgebung. «Sie können dann beispielsweise mitten im Dorf beobachten, wie Frösche laichen.» Und auch die anderen Generationen dürften Freude an dem Projekt haben, glaubt Marcel Hablützel. «Wir beobachten immer noch, dass sich viel mehr Personen im Wald aufhalten als vor der Pandemie. Auch sie können profitieren.»