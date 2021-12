Seon Der Seoner Lehrer Daniel Jent feiert sein 40-Jahr-Jubiläum: «Ich wollte aus jedem einen Konzertpianisten machen» Bereits im Alter von 19 Jahren fing Daniel Jent in seiner alten Schule in Seon an, Musik zu unterrichten. Er erzählt, wie er mit seiner Midlife-Crisis umgeht und wieso der Werklehrer eine Klaviertaste wieder ankleben musste.

Daniel Jent in seinem Unterrichtsraum in der Schule in Seon. Das Unterrichten wurde ihm nie langweilig. Valentin Hehli

Daniel Jent kann seine Finger nicht vom Klavier lassen. Während er für den Fotografen am Klavier sitzt, spielt er Ausschnitte einiger Stücke aus dem Gedächtnis. Die Musik begleitet den 59-Jährigen praktisch schon sein ganzes Leben, sie liegt ihm im Blut. «Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie», sagt er. Schon sein Grossvater war Musiker und Jents Mutter ist Akkordeonistin, spielte in einem Mandolinen-Orchester und war früher beim Meitlisonntig als Tambourin.

Daniel Jent ist mit Instrumenten aufgewachsen. Das Erste, das er offiziell in der Musikschule spielen lernte, war aber nicht das Klavier, sondern – ganz klassisch – die Blockflöte. Später folgte das Klavier und in der ersten Bezirksschule für ein halbes Jahr auch noch die Geige. «Dafür hatte ich aber einfach nicht die Geduld, obwohl meine Lehrerin mir sagte, dass ich eine gute Intonation habe. Ich habe dann zur Trompete gewechselt», sagt er.

Er fing bereits mit 19 Jahren mit dem Unterrichten an

Dass er Musik studieren möchte, wusste Jent bereits seit der siebten Klasse. Trotzdem absolvierte er vor Studiumsbeginn zuerst eine Lehre als Musikalien- und Instrumentenverkäufer. «Damals war für ein Musikstudium noch keine Matur nötig», erklärt er. Im Alter von 19 Jahren, während seines Studiums, erhielt Daniel Jent sein erstes Jobangebot an der Schule in Seon, die er selbst seit der zweiten Klasse besucht hatte. «Sie benötigten einen Blockflötenlehrer und so stellte die Schulpflege beim Kanton eine Anfrage, ob es möglich sei, mich bereits so jung einzustellen.» Der Kanton gab grünes Licht und somit erhielt Jent in Seon die Anstellung als Musiklehrer. An dem Ort, an dem er selbst drei Instrumente erlernte, wurden nun ehemalige Lehrer zu Kollegen.

Zum Unterrichten gibt es kein Patentrezept

Auch nach rund 40 Jahren ist der Lehrer mit der Entscheidung, die er im jungen Alter von 19 Jahren getroffen hat, noch glücklich. «Ich bereue nichts. Es gibt für mich nichts Abwechslungsreicheres als meinen Job.» Ein Patentrezept gebe es in der Zusammenarbeit mit Musikschülerinnen und Musikschüler nicht. «Man muss immer wieder andere Schubladen öffnen», sagt Jent, der mit seinem Studium auch das Klavierdiplom gemacht hat und nach der Blockflöte zum Unterricht am Klavier wechselte.

Daniel Jent fing im Alter von 19 Jahren an zu unterrichten. Zuerst Blockflöte, später Klavier. Valentin Hehli

Am Anfang seiner Karriere war Jent teilweise nur wenige Jahre älter als seine Schülerinnen und Schüler. Ein Problem war das nie: «Ich würde eher behaupten, dass ich dadurch einen guten Draht zu meinen Schülern hatte.» Trotzdem ist er der Meinung, dass aus ihm mit den Jahren ein besserer Lehrer wurde. So habe er früher auch andere Ansprüche an seine Schülerinnen und Schüler gehabt. «Ich wollte aus jedem einen Konzertpianisten machen», sagt er und lacht. Heute ist Jent vor allem wichtig, dass die Klavierlernenden während der Lektionen auch Spass haben:

«Während meiner Lektion muss mindestens einmal gelacht werden. Das macht alles lockerer.»

Zum Lachen bringen ihn teilweise auch seine Schüler. «Darüber könnte ich ein ganzes Buch schreiben», sagt er. Zum Beispiel von dem Schüler, der das Klavier mit soviel Gefühl bespielte, dass eine schwarze Taste absprang und vom Werklehrer wieder angeklebt werden musste.

Vor allem in den früheren Jahren seiner Karriere hörte für Jent die Musik nicht nach Feierabend auf. Er leitete das Jugendspiel Seetal, das Jugendspiel Othmarsingen und die Musikgesellschaft Sarmenstorf und spielte Kornett in den Musikgesellschaften Seon und Boniswil. «Jeder Abend bestand aus Musik», sagt er. In dieser Zeit machte Jent auch Klavier- und anschliessend das Schulmusikdiplom. Durch den Film «Fame» lernte er zudem seine Liebe zu Musicals kennen. Das ging so weit, dass er Young Style gründete, einen Jugendchor, der sich mit Rock, Pop und Musicals befasste und Konzerte veranstaltete. Während 20 Jahren leitete Jent die Musikschule und absolvierte aus diesem Grund die Ausbildung zum Musikschulleiter.

Seit 2017 trägt er eine Stimmprotese

Während 40 Jahren in der Seoner Musikschule gab es auch Schattenseiten für Daniel Jent. «Ich hatte die berühmte Midlife-Crisis», sagt Jent und lacht. Er sei vor der Entscheidung gestanden, zu bleiben, oder alles zu ändern; er entschied sich für die Musikschule in Seon und stand die Krise durch. «Die Probleme, die ich zu dieser Zeit hatte, hätte ich auch in einen anderen Job mitgenommen», begründet er seinen Entscheid. 2017 folgte für Jent ein Schicksalsschlag. Kurz vor den Sommerferien wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Seit der Behandlung trägt Jent eine Stimmprotese. Viele müssen dann das Sprechen mühsam wieder durch Logopädie lernen, er nicht. «Ich hatte Glück. Dank dem Trompetenspielen beherrsche ich die Zwerchfellatmung, ich konnte eigentlich sofort wieder sprechen.» Angst hatte er auch vor der Reaktion der Schüler, als er mit merklich veränderter Stimme wieder zum Unterricht zurückkehrte. «Das erwies sich jedoch als unbegründet», sagt er im Nachhinein.

Daniel Jent möchte auch in den kommenden Jahren weiter in Seon unterrichten, hier wo er aufgewachsen ist. «Ein Jahr vor der Pension feiere ich dann mein 45-Jahr-Jubiläum», sagt er und schmunzelt. Zuviel planen wolle er aber nicht, «das geht gar nicht, ich lasse es auf mich zukommen».