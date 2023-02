Naturkatastrophen Auch im Aargau gibt es Erdbeben – und diese können teuer werden

Die verheerenden Erdbeben, die in der Türkei und in Syrien mehr als 20'000 Menschenleben forderten, waren ausserordentlich stark. Der Aargau liegt in einer Region mit tiefem Risiko, doch auch hier verursachte ein Beben schon Schäden. Diese sind nicht gedeckt – die Gebäudeversicherung würde erst bei stärkeren Erdbeben zahlen.