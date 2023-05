Seon «Bei uns ist der Nachwuchs in der Regel etwas älter» – Armbrustschützen nehmen Jubiläum als Ansporn für weitere 75 Jahre Der Tag der offenen Tür ist einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Armbrustschützenvereins Seon. Präsident René Urech sagt, was die Faszination dieser Sportart ausmacht.

Ein ruhiges Hobby: Mentale Stärke ist gefragt beim Armbrustschiessen. Bild: zVg

Die Stimmung ist angenehm locker und familiär an diesem milden Abend: In ihrem Schützenhaus finden sich die Mitglieder des Armbrustschützenvereins Seon ein. Nicht primär, um zu trainieren. Es gilt, verschiedene Details zu besprechen. Denn die angebrochene Saison ist eine besondere: Gefeiert wird das 75-Jahr-Jubiläum.

Als einer der Höhepunkte ist ein Tag der offenen Tür geplant gleich vor den Sommerferien am Samstag, 8. Juli. Eingeladen sind Vertreter von befreundeten Vereinen und Behörden, begrüsst wird am ungezwungenen Anlass vor allem aber die ganze Bevölkerung. Für Interessierte wird ein Schiessen durchgeführt – kein herkömmliches, sondern eines mit einer elektronischen Anlage (Scatt), mit der sich der Schuss mit einem Laser simulieren lässt. Also ohne Bolzen, der je nach Modell eine Geschwindigkeit von bis zu 230 Stundenkilometern erreichen kann.

«Auf diese Weise können sich alle bedenkenlos an der Armbrust versuchen», sagt Präsident René Urech. Entwickelt worden sei dieses System zu Trainingszwecken. Auf dem Bildschirm kann genau verfolgt werden, welche Bewegungen die Schützinnen und Schützen ausführen.

Für Schützenhaus viel Fronarbeit geleistet

Apropos: Die Trainings des Armbrustschützenvereins finden jeweils am Mittwochabend statt von Ende März bis Ende Oktober auf der 30-Meter-Anlage mit den insgesamt 16 Scheiben am Musterplatzweg. Die Lage am östlichen Dorfrand sei ideal, sagt der Präsident. «Es stehen Parkplätze zur Verfügung und die Bushaltestelle ist nur wenige Gehminuten entfernt.» Das gemütliche Beizli im Schützenhaus ist ausgestattet mit Küche, Cheminée und Bildschirm, bietet bequem Platz für bis zu 45 Personen und wird regelmässig auch vermietet: sei es für ein Geburtstagsfest, ein Jubiläum, ein Chlaushock oder eine Generalversammlung.

Präsident René Urech (links) und Schützenmeister Roland Hediger freuen sich auf das Jubiläumsjahr. Bild: mhu

Die Einweihung im Mai 1984 war einer der Höhepunkte in der Vereinsgeschichte, erinnert sich der frühere langjährige Präsident und heutige Schützenmeister Roland Hediger. Für das vorherige Hüsli beim ehemaligen Restaurant Bären im Unterdorf lief der Vertrag aus, 1983 konnte auf dem Areal der Ortsbürgergemeinde der Neubau beginnen, gleichzeitig mit den benachbarten Wohnhäusern.

Rund die Hälfte der Arbeiten seien in Frondienst geleistet worden, schätzt Hediger. «Es waren etliche Stunden.» In bester Erinnerung geblieben sind ebenfalls die eidgenössischen Armbrustschützenfeste. Beim letzten im vergangenen Juli im thurgauischen Neuwilen wurden um die 800 Teilnehmende gezählt. Die Seoner reisten mit drei Fahrzeugen samt Zelt an.

Für Schiessanlässe meist einen ganzen Tag unterwegs

Rund 30 Mitglieder zählt der Ende Juli 1948 gegründete Verein heute. Die um die zwölf aktiven Schützinnen und Schützen sind zwischen 29 und 90 Jahre alt. «Wir haben eine gute Durchmischung und einen schönen Zusammenhalt», stellt Präsident René Urech fest. Ein grosser Vorteil sei, dass diese Sportart über Jahrzehnte bis ins hohe Alter ausgeübt werden könne.

Etwa sechs auswärtige Schiessen stehen pro Saison auf dem Programm. Die Anfahrtswege könnten auch länger sein, räumt Urech ein. «Meistens sind wir gleich einen ganzen Tag unterwegs.» Denn die Seoner gehören zu den 24 Vereinen des Zentralschweizer Armbrustschützenverbands. Dessen Einzugsgebiet erstreckt sich von Gurtnellen im Kanton Uri bis Reinach/Birsfelden im Baselbiet und Neuhausen im Schaffhausischen.

Im Aargau sind weitere Armbrustschützenvereine heimisch in Aarau, Brugg, Frick, Reinach und Wohlen. Einige verfügen über eine 10-Meter-Anlage im Innenraum – eine willkommene Trainingsmöglichkeit fürs Winterhalbjahr.

Reger Betrieb herrscht bei den Schiessanlässen im Schützenhaus. Bild: zVg

Einen festen Platz im Jahresprogramm der Seoner hat weiter – unter anderem – das Fischessen Anfang September. Mit diesem Anlass finanziert der Armbrustschützenverein einen grossen Teil seiner Aktivitäten. Ebenfalls angeboten werden die beliebten Plausch-Gruppenschiessen für Vereine, Firmen oder Gemeinden. Bis zu 20 Personen erhalten die Möglichkeit, unter Aufsicht einige Schüsse abzugeben.

Mitte September werden die Seoner zudem vertreten sein am dreitägigen Dorffest zum 850-Jahr-Jubiläum von Gontenschwil – mit einem 10-Meter-Stand mit zwei Scheiben und der Laseranlage. Dies sei auch eine willkommene Gelegenheit, etwas Werbung in eigener Sache zu machen, sagt der Präsident.

Neumitgliedern wird Armbrust leihweise zur Verfügung gestellt

Auch wenn man wieder leicht habe zulegen können: Wie andernorts bestehe die Schwierigkeit darin, die Jungen abzuholen, hält Urech fest. «Bei uns ist der Nachwuchs in der Regel etwas älter.» Die Neumitglieder müssten Zeit, Lust und Willen mitbringen, etwas Neues auszuprobieren, sowie Freude am Schiessen. Mehr nicht. Der Verein besitzt sieben geprüfte Armbrüste, die als Leihwaffe zur Verfügung gestellt werden könnten, auch Schiessjacken liessen sich günstig mieten, führt Urech aus. «Es ist ein günstiges Hobby.»

Rund dreissig Mitglieder zählt der Verein, um die zwölf sind aktive Schützinnen und Schützen. Bild: zVg

Am Armbrustschiessen schätze er die Ruhe, sagt Urech. Gefragt seien zwar ebenfalls Konzentration und mentale Stärke, aber es sei ganz anders als das 300-Meter-Schiessen mit dem Gewehr, von dem er ursprünglich komme. Seit etwa 2008 ist er Mitglied im kleinen, feinen Verein – «spontan weiss ich es gar nicht ganz sicher» –, seit 2015 amtet er als Präsident.

Hier könne er herunterfahren, in eine komplett eigene Welt eintauchen. «Das geniesse ich.» Dieser Aussage pflichtet Schützenmeister Hediger bei, der 1981 in den Verein eintrat. Ihn habe die Armbrust von Beginn weg fasziniert. Die Freude sei bis heute geblieben.

75 Jahre seien ein Ansporn für weitere 75 Jahre, fasst Urech zusammen und fügt an: «Wir haben eine gute Basis, eine tolle Gruppe mit aufgestellten Leuten.»