Seon Agility-Europameisterschaft: Mit Border Collie Zeven ist ein Hundesportler zu Gold gerannt Er lief an den letzten sieben Schweizer Meisterschaften konstant aufs Podest; jetzt hat Silvan Zumthurm (31) mit Border Collie Zeven an der Agility-Europameisterschaft in Belgien Gold gewonnen und feiert damit seinen bisher grössten Erfolg.

EM-Gold für Silvan Zumthurm und seiner Border-Collie-Hündin Zeven. Ursula Känel Kocher

Manchmal haben auch schlechte Trainer gute Seiten. Silvan Zumthurm verbrachte als Jugendlicher etliche Stunden im Schwimmbecken und hätte wohl das Zeugs zum Schwimmsportler gehabt. Doch weil es mit der Trainerin nicht «geigte», hängte er die Badehose an den Nagel und begann mit seinem ersten eigenen Hund, einem Manchester Terrier namens Choice, mit dem Agility-Sport: einem rasanten Hindernislauf für Mensch und Hund.

Seither konnte er auf nationaler Ebene etliche Erfolge feiern. In den letzten sieben Jahren stand er an der Agility-Schweizer-Meisterschaft jedes Mal auf dem Podest. Fünfmal zuoberst, einmal gab es Silber und einmal Bronze. International hat es bisher nicht für Medaillen gereicht: An der Weltmeisterschaft 2018 in Schweden wurde Zumthurm mit Border Collie Penny undankbarer Vierter. Umso mehr freute er sich über seinen Sieg mit seiner vierjährigen Border-Collie-Hündin Zeven Summits Climber of Noble County, kurz Zeven, am «Agility European Open» in Belgien.

Beim ersten Lauf wurden sie disqualifiziert

Dabei begann der Wettkampf denkbar schlecht. «Den ersten Qualifikationslauf setzten wir wegen eines falschen Sprungs in den Sand», so Silvan Zumthurm im Rückblick. Sprich: Disqualifikation. «In diesem Sport kann bereits die kleinste Ungenauigkeit das Aus bedeuten», so Zumthurm. Genau das mache für ihn aber auch den Reiz aus: «Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund muss perfekt stimmen. Mein Job als Hundeführer ist es, die für mich und meinen vierbeinigen Partner idealste Lauflinie zu finden und den Hund trotz Wettkampfdruck und Nervosität fehlerfrei und möglichst schnell durch den Parcours zu führen.»

Genau das konnte er im zweiten Qualifikationslauf umsetzen. Dank des 9. Ranges (von über 300 startenden Teams) sicherte er sich mit Zeven das Ticket für den Finallauf. Und auch dort passte alles: Zeven rannte mit einer Geschwindigkeit von 5,81 Metern pro Sekunde zu Gold. Bereits kurz nach dem Zielsprung trafen via soziale Medien die ersten Gratulationen ein.

Vor zwei Jahren eröffnete er mit seinem Partner eine Trainingshalle

Seither steht Zumthurm wieder täglich in der Trainingshalle in Seon, die er vor zwei Jahren mit seinem Partner eröffnet hat. Zeven kommt allerdings nur ein- bis zweimal pro Woche zum Einsatz. «Für mich zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität des Trainings», sagt Zumthurm, der seine Hunde daneben regelmässig auf Spaziergängen und mit dem Velo bewegt. Und er selber? «Ich sollte mehr Sport treiben – aber bisher ist es beim Vorsatz geblieben», gibt er unumwunden zu.

Dafür mache ihm sein Job als Agility-Trainer sehr viel Freude. Seit zwei Jahren setzt Zumthurm beruflich voll auf die Karte Hundesport und betreut aktuell gegen 80 Sportlerinnen und Sportler, die zum Teil mehrstündige Anfahrtswege nach Seon auf sich nehmen. Sein Ziel als Trainer? Das, was seine Schwimmlehrerin damals nicht geschafft habe: «Dafür zu sorgen, dass die Teams diesen Sport möglichst lange mit viel Freude ausüben.»