Seon 79-jähriger Töfffahrer kracht in stehendes Auto und wird schwer verletzt Bei einem Auffahrunfall kollidierte am Dienstagmittag ein Motorradfahrer mit einem Auto. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer erheblich.

Der verletzte Motorradlenker musste mit der Ambulanz ins Spital transportiert werden. Kapo AG

Am Dienstagmittag fuhr ein weisser Lieferwagen auf der Seetalstrasse Richtung Lenzburg. Beim Fussgängerstreifen hielt er an, was durch den nachfolgenden Motorradlenker zu spät bemerkt wurde.

Der 79-Jährige fuhr mit seinem BMW Motorrad auf das Heck des stehenden Renaults auf. Beim Unfall verletzte sich der Motorradlenker erheblich und musste mit der Ambulanz ins Spital transportiert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Zwecks Klärung aller Umstände eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung. Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen auf. (luk)

Die Polizeibilder vom Mai 2023: