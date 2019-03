Der Schritt von der einen Seite der Ausleihtheke auf die andere war für Lotti Brauen ein kurzer. Die Bibliothekarin war schon in jungen Jahren eine Leseratte und später mit ihren drei Kindern regelmässig in der Bibliothek anzutreffen. Daran hat sich auch später nichts geändert, am ehesten vielleicht das eigene Leseverhalten.

In all den Jahren hat Lotti Brauen keinen Augenblick ans Aufhören gedacht. Auch jetzt nicht. Zu sehr ist sie in ihrem Teilzeitengagement mit der Stadtbibliothek verwurzelt. Die Ausleihe ist wie ein zweites Zuhause für Brauen geworden: Beim kurzen Schwatz mit Kunden oder beim Wuseln zwischen den Bücherregalen tanke sie auf. «Wenn ich hier bin, bleiben all die kleinen und grossen Sorgen draussen», erzählt Lotti Brauen und nimmt einen Schluck Kaffee. Direkt beim Eingang ist eine kleine Kaffeeecke eingerichtet. Hier gibts nebst Kaffee verschiedene Zeitungen und Zeitschriften zum Lesen.

Lotti Brauen und Bücher: Das eine ohne das andere ist in der Stadtbibliothek Lenzburg undenkbar: Seit vierzig Jahren gibt Brauen der Bibliothek ein Gesicht, acht Jahre war sie deren Leiterin, bevor sie die Zügel 2015 an Barbara Hediger übergab.

Heute stöbert sie am liebsten in der Abteilung, wo es um Literatur zu Themen wie Gesundheit, Fitness, Biografien und das Alter geht. Als Ferienlektüre hingegen darf es durchaus mal etwas leichtere Kost aus dem Belletristikbereich sein. Das Lesen von Krimis jedoch überlässt Lotti Brauen lieber anderen.

Was aber nicht heissen will, dass man in der Stadtbibliothek vergeblich nach Kriminalromanen sucht. Sie achte bei der Anschaffung von neuen Büchern darauf, dass niemand zu kurz komme, betont Brauen. «Wir sind offen, wenn jemand einen spezielles Buchwunsch bei uns deponiert», sagt die bei der Stadtbibliothek Zuständige für Erwachsenenbücher. Das sei nicht immer so gewesen, erinnert sie sich. Früher haben die Kommissionsmitglieder den Kauf neuer Bücher besorgt. Dabei sei durchaus vorgekommen, dass teure ‹Schunken› gekauft wurden, «dicke schöne Sachbücher, die jedoch niemand lesen wollte, ausgenommen die Käufer», erzählt Brauen und lacht.

Ruhe zwischen den Regalen

Die Bibliothek im «alten Spittel» hat sich in der Vergangenheit nebst einer herkömmlichen Ausleihe zunehmend zum Treffpunkt entwickelt. «Die Bibliothek ist ein offenes Haus geworden.» Lotti Brauen und ihre Kolleginnen freuts. Nicht zuletzt Brauens Charme und Charisma dürften das Ihre dazu beigetragen haben.

Früher herrschten in dieser Beziehung ganz andere Sitten, die Bibliothek sei ein Ort der Stille gewesen, weiss die Bibliothekarin aus ihren Anfängen. Gespräche waren nicht gern gesehen, «es wurde höchstens ‹gchöschelet›».

Vom Zettel zum Computer

Lotti Brauen hat die sukzessive Ausweitung des Angebots in der Stadtbibliothek hautnah erlebt. Zu den analogen Medien hinzu kam das digitale Angebot. Als es in den bestehenden Räumen eng wurde, wurde eine zusätzliche Etage im Haus belegt. Zu Beginn des neuen Jahrtausends erlebte die Stadtbibliothek die Transformation vom Zettelkatalog ins Computerzeitalter.

Über 20'000 Medien wurden elektronisch erfasst, was einem epochalen Schritt für die Ausleihe gleichkam. Ein weiterer Meilenstein in Lotti Brauens langer Laufbahn als Bibliothekarin war die Sanierung des «alten Spittels». Zum 200. Jahr ihres Bestehens erhielt die Stadtbibliothek ein umfassendes Lifting und eine zeitgemässe Beleuchtung. Als Herzstück der gesamten Erneuerung wurde ein Lift eingebaut.

Hegt Lotti Brauen nach so vielen Jahren tatsächlich keine neuen Pläne, solche, die nichts mit der Stadtbibliothek zu tun haben? Die Ausleih-Jubilarin winkt ab. Geht es nach ihr, so ändert sich an der Situation rein gar nichts. Brauen lacht und meint: «Mir ist es wohl um Bücher herum. Die Tätigkeit in der Bibliothek ist viel mehr als einfach ein Job. Hier blühe ich richtig auf.» Sagt’s und schliesst den Deckel des Buches, das vor ihr auf dem Tisch liegt.