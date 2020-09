Seit 28 Jahren im Geschäft: Dieser Mann pflegt und verkauft Christbäume

Über eine Million Christbäume schmücken jährlich die Schweizer Haushalte, wie Wald Schweiz schreibt. Früher wurden die Bäume pünktlich zu Heiligabend in die Stube geholt und geschmückt, heute werden sie immer öfters bereits in der Adventszeit aufgestellt. Nach wenigen Tagen oder Wochen werden die grünen Bäume meist wieder abgeschmückt. Wie viel Arbeit hinter den stolzen Tannen steckt, wissen die wenigsten. Viele von ihnen wurden rund acht Jahre gepflegt, bevor sie in der Weihnachtszeit in die Schweizer Stuben einziehen.

Einer, der viel über Christbäume weiss, ist Ulrich Holliger. Seit 28 Jahren ist der Egliswiler im Christbaum-Geschäft. Ulrich Holliger nennen ihn die wenigsten. Die einen kennen ihn als Sox, einen Spitznamen aus der Schulzeit, wie er sagt. Die anderen kennen ihn als Grizzly, den Spitznamen hat er von dem Protagonisten Grizzly Adams aus der Kultserie «Mann aus den Bergen». Begonnen mit dem Tannenbaumgeschäft hat er «aus lauter Langeweile», wie er sagt. Hauptberuflich führt Holliger eine Firma für Stahlkonstruktionen und Elementdoppelbödenverlegung.

Die Feinarbeit beginnt bereits im Mai

Holliger bewirtschaftet vier Plantagen auf zwei Hektaren Land. Unterstützt wird er von seinem Sohn Michael und den zwei Enkeln Migguel und Pablo. Das nötige Wissen über Tannenbäumen hat er sich selbst angeeignet: «Viel weiss ich aus Büchern oder von Leuten, die bereits Tannenbäume aufziehen und verkaufen.» Zudem reist der Egliswiler seit vielen Jahren regelmässig nach Kanada. «Dort sind die Plantagen so weitläufig, dass man meint, der Horizont fällt drauf.» Auch wenn die Verkaufssaison der Christbäume erst im Dezember beginnt, haben die, die eine Plantage betreuen, das ganze Jahr über zu tun.