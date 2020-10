Seetaler Winterbräuche fallen der Pandemie zum Opfer

Ähnlich sieht es in Fahrwangen und Meisterschwanden aus. Die Meitlitage in diesen Gemeinden finden, Stand jetzt, nur in stark reduzierter Form statt. Die Tambourinnen trommeln zwar am Donnerstag ein und am Sonntag aus und auch die Generalversammlung der Frauen findet statt. Das, was die Menschen jedoch in die Restaurants treibt – die Tänze und das Männerfangen – wird kommendes Jahr nicht stattfinden. Auch das Juxtreiben am Sonntag fällt wegen Corona aus. (asu)