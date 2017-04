Wenn Simon Eichenberger ein neues Bild beginnt, weiss er nie genau, wie es am Schluss aussehen wird. Das mag für viele Künstler gelten. Doch Eichenberger setzt seinen Stift nur einmal an und zeichnet das ganze Motiv in einem Strich. So auch in Menziken, wo er im Bed&Breakfast Huus 74 einen zehn Meter hohen Liftschacht bemalt hat. Ohne vorher zu skizzieren. «Dazu wusste ich, dass ich diesen Oneliner (alles in einem Strich) später nicht einfach zur Seite legen kann, wenn er mir nicht gefällt.» Alles musste beim ersten Mal stimmen, ein gewaltiger Druck. Doch genau dies gefällt dem in Beinwil geborenen Künstler. «Ich komme beim Zeichnen in einen rauschähnlichen Zustand», sagt er. Hauptberuflich ist Eichenberger als Regisseur und Choreograf tätig und lebt in Wien. Momentan stellt er im Huus 74 weitere einlinige Bilder aus.