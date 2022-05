Seetal Weil das Wasser zukünftig knapp werden könnte: Seetaler Gemeinden diskutieren einen gemeinsamen Wasserverbund In Meisterschwanden wird ein Seewasserwerk geplant und auch in Boniswil diskutiert man, wie das Trinkwasser zukünftig beschafft werden soll. Zeitgleich laufen Abklärungen für eine Lösung für einen Wasserverbund im Seetal und darüber hinaus.

Das Trinkwasser beschäftigt die Seetaler Gemeinden (Symbolbild). Walter Schwager

Wie versorgt eine Gemeinde alle Haushalte mit Wasser und woher nimmt sie es? Das ist eine Frage, die je länger je wichtiger wird und in verschiedenen Regionen diskutiert wird. Seit letztem Jahr gibt es solche Gespräche auch im Seetal. «Regionale Wasserversorgung Unteres Seetal» heisst das Projekt, für welches derzeit Vorabklärungen laufen.

«Trinkwasserbeschaffung ist in den letzten Jahren in einigen Gemeinden nicht mehr aus bestehenden Fassungen möglich», erklärt der Seoner Gemeindeammann Hans Peter Dössegger. Er spricht dabei etwa das geplante Seewasserwerk in Meisterschwanden an, oder die Situation in Boniswil, wo nicht klar ist, wo die Schutzzonenausscheidungen bei den aktuellen Quellfassungen nicht vorgenommen werden kann.

In Seon ist die Wasserversorgung zum heutigen Zeitpunkt gut. So gut, dass auch Teufenthal. Egliswil und Seengen mit Wasser beliefert werden können. Auch in den nächsten Jahrzehnten wäre die Wasserversorgung voraussichtlich gesichert, zumindest für Seon selbst. «Mit einem regionalen Wasserverbund könnte jedoch zukünftig auch eine hohe Wasserversorgungssicherheit im Unteren Seetal und den Nachbargemeinden erreicht werden», sagt der Ammann. Verschiedene Anfragen aus Nachbargemeinden betreffend Wasserlieferungen hätten die Gemeinde Seon dazu bewogen, ein Projekt zu starten.

Die Idee stiess auf offene Ohren

Idee der Zusammenarbeit ist es, dass die Versorgung in der gesamten Region gesichert ist, vor allem mit den klimatischen Veränderungen, die immer mehr eintreffen werden. Zudem möchte man für spezielle Ereignisse oder Störfälle vorbeugen.

Hans Peter Dössegger, Gemeindeammann von Seon. Colin Frei

Entschieden wird aber noch lange nichts: «Wir wollen zuerst abklären, welche Vor- und Nachteile eine Verbundlösung für alle beteiligten Gemeinden bedeutet», sagt Dössegger. Die Zeitplanung geht dabei bis 2060.

Mit dem Projekt stiess Seon auf offene Ohren. Seit dem Start wurden verschiedene Gemeinden im Unteren Seetal und der angrenzenden Region angefragt, einige haben bereits definitiv zugesagt. Dazu gehören auch Meisterschwanden und Boniswil. Während Meisterschwanden das Seewasserwerk geplant hat, ist auch Boniswil an Abklärungen für eine Trinkwasserförderung aus dem Hallwilersee. «Somit könnten weitere Wasserbezugsorte in das Trinkwassernetz eingebunden werden», so der Ammann.

Derzeit laufen diverse Abklärungen zu einer allfälligen Organisation des späteren Verbundes. Zudem wurden Offerten von drei Planungsbüros eingeholt, um die Umsetzung des Projektes und die Kosten abzuklären. «Alle bisherigen Kosten für diese Vorabklärungen sollten die Gemeinden aber übers Budget decken können», betont Dössegger.

Möglich ist eine Aktiengesellschaft oder auch ein Gemeindeverband

Einigen sich die beteiligten Gemeinden, das Projekt weiterzuverfolgen, werde in einem nächsten Schritt abgeklärt, wie und in welchem Umfang des Projekts das passiert. «Dann wird auch die Organisationsform beschlossen», so Dössegger. Zur Diskussion könnten dabei unter anderem ein Gemeindeverband oder auch eine Aktiengesellschaft stehen. «Die bestehende Kommission wird das Projekt so weit vorbereiten, dass es in den verschiedenen Gemeinden an die Gemeindeversammlung kann. Wann die Gemeinde darüber abstimmen lässt, entscheidet jede individuell», erklärt der Gemeindeammann.