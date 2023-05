Seetal Selber machen statt nur bestaunen: Historische Vereinigung Seetal bietet neu Workshops an Stoff bedrucken, Flechten mit Stroh und Weben wie früher, Salbe und Sirup aus Kräutern herstellen: Im neuen Kulturlokal Dörflistrasse 1 in Boniswil wird Geschichte erlebbar gemacht.

V. l.: Daniel Humbel, Präsident Historische Vereinigung Seetal und Umgebung; Ruth Huber, die Sirup- und Salben-Workshops erteilt; Rosmarie Dobler, Kompetenzgruppe Hansjakob-Suter-Sammlung. Bild: Eva Wanner

Es gibt sie. Die seltenen Zufälle, die sich wie winzige Zahnräder derart perfekt ineinander fügen, dass ein grosses, funktionierendes Ganzes entsteht. So geschehen bei der Historischen Vereinigung Seetal und Umgebung.

Und das grosse Zahnrad, das sich nun dreht, führt die Vereinigung wiederum zurück zu ihren Wurzeln. Vor 100 Jahren, ein Jahr nach der Gründung der Vereinigung, machte ein Mitglied eine bedeutende Entdeckung: die Pfahlbauten am Hallwilersee. «Heute können wir natürlich nicht mehr mit Spaten losziehen und Ausgrabungen tätigen», sagt Vereinspräsident Daniel Humbel schmunzelnd. Aber die Geschichte wieder erleb- und greifbar machen, das geht.

Eine Fusion und eine Scheune

Aber auf Anfang. Nicht gleich 100 Jahre zurück, aber doch immerhin 16. Damals wurde die Interessengesellschaft Hansjakob Suter gegründet. 2000 Objekte hat er hinterlassen, Hausrat, Werkzeug, Alltagsgegenstände früherer Jahrzehnte. Die IG nahm sich ihrer an, ordnete und inventarisierte sie. «Dann stellte sich die Sinnfrage, was man mit den Gegenständen anfangen soll. Sie nur zu zeigen, wäre schade, sie sollten zum Einsatz kommen», wie Humbel sagt, der als Vertreter der Historischen Vereinigung Seetal und Umgebung bei der IG dabei war.

Die IG war aber zu klein, um selbst Anlässe zu organisieren und sich um alles zu kümmern. «Ausserdem hatten wir ähnliche Ziele und Ideen wie die Historische Vereinigung», sagt Rosemarie Dobler, Vorstandsmitglied der IG und Verwandte von Hansjakob Suter. Also wurden die beiden Gruppen fusioniert.

Dann ist da noch der Umstand, dass zum über 200 Jahre alten, renovierten Wohnhaus von Präsident Humbel ein Ökonomiegebäude gehört. Dieses wollte er schon lange und gerne für Anlässe rund um seine Leidenschaft, die Geschichte, nutzen.

Erster Anlass ist geglückt

Eine Menge Zahnräder also. Die konnte man nun aber nicht einfach aufeinander werfen und auf das Beste hoffen. Nein, es braucht Engagement und Arbeit, um sie sorgsam zusammenzufügen. Die Scheune renovieren, die Stücke sortieren und pflegen, Daten finden und vieles, vieles mehr.

Papier und Stoff konnten beim ersten Workshop bedruckt werden. Bild: Eva Wanner

Das Ergebnis wurde am Samstag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt: Workshops im Kulturplatz Dörflistrasse 1. Der Ansturm sei gross gewesen, die Freude am Indiennedruck und der Herstellung von Salbe und Sirup gross. «Es haben sich sogar zwei Leute gemeldet, die gerne mithelfen möchten», sagt Humbel erfreut. Das Ziel der Workshops sei, die Leute aktiv zu begeistern. Und das kommt offenbar gut an. Weitere Anlässe im Kulturplatz finden im Juni, August und September statt. Das Programm ist zu finden unter www.hvseetal.ch oder in der neu gegründeten Facebook-Gruppe der Historischen Vereinigung Seetal und Umgebung.

Auf Tour mit Bäuerin Susanna Schaub

Wenn schon, denn schon: Noch ein Zahnrädli kam hinzu. In Form des Museums Aargau, eine Vertreterin hat Einsitz im Vorstand der Vereinigung. Und hat nun den neuen Kulturplatz Dörflistrasse 1 ins Programm aufgenommen.

Unter dem Titel «Alter Stoff für Leute von heute» können Schulen einen dreistündigen Workshop buchen. Bäuerin Susanna Schaub – die erste Besitzerin des Hauses an der Boniswiler Dörflistrasse – empfängt die Kinder im Schloss Hallwyl. Nach einer Führung dort geht es zu Fuss oder per Velo zum Kulturlokal. Dort erfahren die Kinder, wie Garn gesponnen und Tuch gewoben wurden – und dürfen selbst ein Freundschaftsbändeli weben. Ausserdem stellen sie ein Wachstuch her, lernen, wie früher Lebensmittel konserviert wurden.

Was so alles aus Stroh hergestellt wurde. Bild: Eva Wanner

Bei all den Aktivitäten lernen die Kinder aber auch, wie die einfachen Leute, abseits der Schlösser und ihrer Herrschaften, früher so gelebt haben. Obwohl: Arm war die Bauernfamilie Schaub nicht. Sie hatte immerhin als erste und einzige im Dorf Pferde, konnte gut von ihrer – harten – Arbeit leben. Aber das ist ein anderes Kapitel. Vielleicht ein Zahnrädchen, das sich ins grosse Gebilde einfügt. Es wäre bestimmt nicht das letzte.