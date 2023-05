Seetal Schweizweit erster Achtsamkeitstrail: Die «Raststätten zum kleinen Glück» sind eröffnet Seetal Tourismus und die Akademie für Achtsamkeit setzen ein einzigartiges neues Freizeitangebot um – am Hallwiler- und am Baldeggersee.

An den Posten, den «Raststätten zum kleinen Glück», können die Besucherinnen und Besucher den Alltagsstress vergessen. Bild: zvg/Beat Brechbühl

Er ist schweizweit einzigartig: Im malerischen Seetal wird der erste Achtsamkeitstrail für E-Bike lanciert. Am Freitagnachmittag haben Seetal Tourismus und die Akademie für Achtsamkeit aus Lenzburg das neue Freizeitangebot im Beisein des Projektteams sowie der Medien eröffnet.

Der Achtsamkeitstrail ermuntere dazu, abzuschalten und den Alltagsstress zu vergessen, die Stille zu geniessen, sich bewusst Zeit zu nehmen und sich mit der Natur auseinanderzusetzen: Darin einig waren sich René Bossard, Präsident Seetal Tourismus, sowie Geschäftsstellenleiterin Vera Büchel. Mit dem Thema werde ein aktueller Trend aufgenommen, stellte Bossard bestens gelaunt fest. «Das Seetal ist keine laute Region, sondern eine Region, die zum Geniessen einlädt.» Ziel des kantonsübergreifenden Projekts sei eine weitere Stärkung des Seetals als E-Bike-Region.

Angesprochen sind gesundheitsbewusste Personen

Zwei Routen stehen zur Wahl am Hallwiler- und am Baldeggersee, die zu den Posten an lauschigen Plätzen führen, den sogenannten «Raststätten zum kleinen Glück». Acht sollen es insgesamt werden bis im nächsten Jahr. Auf Tafeln sind die jeweiligen Achtsamkeitsübungen beschrieben, um die wohltuende Wirkung zu erleben, um ganz in den Moment einzutauchen und den Geist zur Ruhe kommen zu lassen.

Eröffnung des Achtsamkeitstrails mit (von links): Jörg Kyburz, Akademie für Achtsamkeit; Vera Büchel, Geschäftsstellenleiterin Seetal Tourismus; René Bossard, Präsident Seetal Tourismus. Bild: mhu

Befahren werden könne der Achtsamkeitstrail individuell oder mit einer – geführten – Gruppe, erklärte Vera Büchel. Angesprochen sei ein breites Publikum: gesundheitsbewusste Personen aus der nahen und weiten Region genauso wie Vereine und Firmen.

Schon 70 Steinmännchen sind gebaut worden

Jörg Kyburz von der Akademie für Achtsamkeit sprach von einem Freudentag. Die Umsetzung sei ein spannender, aber auch ein intensiver Weg gewesen. Es brauche einiges, um eine Stele aufstellen zu dürfen im Wald, hielt er mit einem Schmunzeln fest. Der Achtsamkeitstrail vereine Gesundheitsförderung und Naturerlebnis. «Es passiert etwas, nicht nur nach aussen, sondern auch nach innen.»

Absolviert werden kann der Achtsamkeitstrail per E-Bike. Bild: zvg/Beat Brechbühl

Kyburz zeigte sich überzeugt, dass dieses Thema an Bedeutung gewinnen, der Trail funktionieren wird. Als Beispiel erwähnte er den Posten, an dem die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen werden, ein Steinmännchen mit 5 bis 10 Steinen zu bauen. Schon kurz nach der Montage der Tafel hätten im Rahmen eines Fotoshootings um die 70 Steinmännchen gezählt werden können.