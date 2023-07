Seetal Jugendchor Seetal im Umbruch: «Chorpapi» tritt hinter die Bühne und es wird eine Geschäftsstelle eingerichtet Musikprojekt, Jugendarbeit und ein Kulturevent, so beschreibt sich der Jugendchor Seetal. Beim Konzept bleibt es zwar, einige Veränderungen wird es auf die nächste Ausgabe hin aber geben.

Ernst Meier gibt die Projektleitung des Jugendchors Seetal in die Hände von Simone Gysi. Bild: zvg

«Chorpapi» wird er liebevoll genannt. Ernst Meier war eines der Gründungsmitglieder des Jugendchors Seetal, seit dem ersten Projektjahr 2011 war er Projektleiter. Jetzt macht er einen Schritt zurück. «Ich gehe Richtung 70 zu und es drängte sich ein Generationenwechsel und Strukturwandel auf», sagt er. An seine Stelle treten wird Simone Gysi, die ebenfalls seit 2011 dabei ist. Sie habe, so heisst es in einer Mitteilung des Fördervereins Jugendchor Seetal, das Projekt kreativ mitgeprägt.

Meier indes ist froh, dass und wie es weitergeht – und er tritt nur von der Bühne zurück. Dahinter wird er weiterhin aktiv sein; als Präsident des Fördervereins und als Sponsoringverantwortlicher. Ausserdem sei die vorgesehene Co-Projektleiterin kurzfristig ausgestiegen, er werde also weiterhin noch einige Aufgaben übernehmen.

Jugendarbeit und kreatives Schaffen vereint

Der Jugendchor wird auf der eigenen Website beschrieben als «Musikprojekt, Jugendarbeit und ein Kulturevent für die ganze Region». Demnach erarbeiten Jugendliche aus rund 20 Gemeinden – dieses Jahr haben 48 Personen die drei Shows bestritten – in einer gemeinsamen Lagerwoche ein Konzertprogramm inklusive Tanz- und Theaterdarbietungen. Mitmachen können Jugendliche ab 12 bis etwa 25 Jahre. Am Samstag, 2. September, findet der Infotag für das Projekt 2024 statt. Anmeldeschluss für den Tag, an dem Informationen vermittelt werden aber auch Workshops geplant sind, ist der 10. August (www.jugendchor-seetal.ch).

Und noch etwas ist heuer neu: Es wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Dies, weil «wir immer professioneller unterwegs sind», sagt Meier auf Anfrage. Die Räume befinden sich in Reinach in der Tanzschule der neuen Projektleiterin Simone Gysi. Dotiert sei die Stelle mit 10 Prozent und sie beinhalte vor allem administrative Aufgaben sowie etwa die Verwaltung von Material.