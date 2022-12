Seetal Am Aabach wird die Zeit zurückgedreht: Im «Schlatt» soll es wieder werden wie vor 100 Jahren Früher war es im Schlatt-Gebiet am Aabach deutlich feuchter. Mittels Drainagen wurde der Boden ausgetrocknet, damit er landwirtschaftlich genutzt werden kann. Der Kanton plant nun eine Veränderung, bei der die Natur profitiert und die Landwirte trotzdem weiter arbeiten können.

Exklusiv für Abonnenten

Die Schlatt-Region zwischen Seon und Hallwil 2021, nachdem es heftige Regenfälle gegeben hat. Philipp Schuppli

Das Schlatt-Gebiet erstreckt sich zu einem grossen Teil über Seoner und Hallwiler Boden. Es ist ein Gebiet, dass für viele etwas bietet. Spaziergänger, Hundebesitzerinnen, Velofahrer und Reiterinnen nutzen die weiten Wiesen und den angrenzenden Wald als Naherholungsgebiet. Für einige Bauern aus der Region bietet das Schlatt eine Arbeitsfläche. Ausserdem liegt am Aabach auch eine kleine Badi, die in der Region als «Muggeschissi» bekannt ist, und wer mit dem Velo von Seon her an den Hallwilersee möchte, radelt am Aabach entlang.

Sowohl der Aabach als auch das Schlatt selbst haben sich im vergangenen Jahrhundert stark verändert, wie ein Luftbild aus dem Jahr 1922 zeigt. Damals schlängelte sich das Gewässer noch durchs Seetal und verlief, nicht wie heute, in einer relativ geraden Linie. Und auch rund um den Bach hat sich einiges geändert. In dem ursprünglichen Auengebiet wurden Drainagen in der Erde eingebaut, um diese zu entwässern. Der trockenere Boden konnte somit für den Ackerbau benutzt werden.

Die Schlatt-Ebene mit dem Aabach bei Hallwil und Seon im Jahr 1922. zvg

Über die Jahre wurde beim Aabach im Schlatt wieder mehr auf die Renaturierung gesetzt. Wie etwa 2014, als 280 Meter des Aabachs im Schlatt vom Kanton revitalisiert wurden. Dabei wurden einige Betonelemente, die den Lauf des Bachs vorgaben, entfernt. Zudem gab es unter anderem eine Uferverschiebung, Ausbaggerungen, Kiesaufschüttungen und Stein- und Wurzelsetzungen. Alles mit dem Ziel, dass sich Fischer aller Art wieder wohler im Aabach fühlten.

Das Projekt ist im Aargauer Richtplan

Auch aktuell ist beim Kanton ein Kombiprojekt für den Aabach und das Schlatt-Gebiet in Arbeit. Darin geht es um das Potenzial für eine Aabachaue und die Sanierung des Wildtierkorridors. Die Idee ist so nichts Neues, sagt Christian Rechsteiner, Projektleiter beim Kanton Aargau. «Eine Aabachaue ist im Aargauer Richtplan als Vororientierung festgehalten. Der Wildtierkorridor ist festgehalten.» Während die Wildtierkorridore breit bekannt sind, ist dies bei den Auen weniger der Fall. Eine Aue ist ein Gebiet, das stark von einem Fliessgewässer beeinflusst wird. Dies war beim Aabach vor seiner Kanalisierung der Fall. Damals habe das Gebiet viel grössere Schilfflächen und mehr Riedwiesen gehabt. Auch der Grundwasserspiegel sei höher gewesen. «Ziel ist es, die Aabachaue zu regenerieren, das Projekt ist momentan in der Konzeptphase», sagt Rechsteiner.

2014 wurden einige Stellen am Aabach revitalisiert unter anderem auch jene bei der Badi. Emanuel Per Freudiger (13.05.2014)

Die betroffenen Gemeinden, Grundstückbesitzer und der Verband Lebensraum Lenzburg-Seetal wurden 2018 in das Projekt einbezogen. Das Ergebnis wurde im Entwicklungskonzept der Region verankert. «Uns ist absolut bewusst, dass es bei diesem Gebiet viele verschiedene Nutzungsansprüche gibt», sagt Rechsteiner und zählt neben dem ökologischen Potenzial auch die Landwirtschaft und die Naherholung im Schlatt auf.

Das Entfernen der Drainagen bringt viele Vorteile

Er verstehe die Ängste und Sorgen der Landwirtschaft, sagt Rechsteiner. Ziel sei es jedoch nicht, dass in dem gesamten Gebiet kein Ackerbau mehr betrieben werden könne. So sollen auch nicht alle Drainagen entfernt werden, sondern nur jene, die in einem noch zu definierenden Kernperimeter nahe am Bach liegen. «Einige davon funktionieren inzwischen nicht mehr richtig.» Ohne die Drainagen im Uferbereich könne mehr Wasser in den Böden versickern und der Abfluss in den Bach werde verlangsamt. Somit gibt es auch weniger Überschwemmungen. Dies biete auch bei Trockenheit grosse Vorteile: «Wenn der Wasserstand im Aabach sinkt, sickert das Wasser zurück und sichert damit einen höheren Spiegel.»

Durch das geplante Projekt gäbe es am Aabach mehr Wasserfläche, sagt Rechsteiner. «Dabei sprechen wir aber nur von einem kleineren Teil. Der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche bleibt bestehen.» Eine Änderung gibt es jedoch: «Es wird keine Ackerbauflächen mehr innerhalb des Renaturierungsperimeters direkt am Aabach geben.» Bauern, die ein Feld in diesem Bereich direkt am Aabach haben, würden aber im Rahmen der Möglichkeit bei Bedarf ein Landabtausch Ersatz erhalten.

Schon heute sei fast die Hälfe aller Flächen links und rechts vom Aabach Biodiversitätsförderflächen, die von der Landwirtschaft bewirtschaftet werden. «Das ist eine gute Ausgangslage und soll auch so bleiben. Zukünftig streben wir aber noch mehr Streunutzungen an», sagt Rechsteiner und spricht dabei von Flächen mit mehr Schilf und Ried. «Für solche Streuflächen sind die Biodiversitätsbeiträge an die Landwirte auch etwas höher.»

Probleme mit Wildparkierer und Hündeler, die sich nicht an die Regeln halten

«Bei diesem Projekt gibt es viele Gewinner», fasst Rechsteiner zusammen. Dazu gehörten die Ökologie, die Wildtiere, der Hochwasserschutz und auch das Schlatt als Naherholungsgebiet. Mit dem Projekt wolle man auch Konzepte erarbeiten, um dieses besser zu lenken. «Heute gibt es viele, die wild parkieren, in Felder gehen oder den Hundekot nicht aufsammeln.» Es sei wichtig, dass in Zukunft die Nutzungen besser entflechtet werden und es ein Kernperimeter gebe, wo keine Störung erlaubt sei. «Aber genauso Orte, an denen Kinder und Erwachsene mehr über die Natur lernen können.»

Wann das Projekt umgesetzt wird, kann der Projektleiter noch nicht sagen. «Momentan sind wir im Gespräch mit den Gemeinden. In einem nächsten Schritt möchten wir in die Planungsphase.» Bei der Planung setze man auch weiterhin auf die Partizipation aller Beteiligten. Auch noch offen sind die Kosten, diese werden erst in einem Vorprojekt berechnet. Eines ist aber klar: «Sowohl für die Gemeinden als auch die Grundstückeigentümer werden keine Kosten anfallen», sagt Rechsteiner.