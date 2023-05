Seengen/Lenzburg Auf auf, ihr Bauersleut: Verein Zeitreise wirbt marschierend für sein «Erlebnis Mittelalter» Sie tragen Leinen und Baumwolle am Körper und Eier in Weidekörben in den Händen: Vom Schloss Hallwyl marschierten Vereinsmitglieder an den Lenzburger Wochenmarkt.

Wanderschuhe? Fehlanzeige! Mit Leder an den Füssen ging es vom Schloss Hallwyl auf nach Lenzburg. Bild: Eva Wanner

«Wir stehen mit einem Fuss in der Vergangenheit und mit einem in der Gegenwart.» Das sagt die Reinacherin Silvia Aeschimann-Zaugg vom Verein Abenteuer Zeitreise. Und beschreibt damit perfekt das Bild, das sich am Freitagmorgen beim Parkplatz des Schlosses Hallwyl zeigt.

Denn da stehen mehrere Menschen mit Kleidung, die offensichtlich nicht aus diesem Jahrhundert stammt. Beziehungsweise weder in diesem noch im vor- oder vorvorletzten getragen wurde. Die Männer und Frauen beugen sich über Weidekörbe, platzieren darin Hühnereier und Rauchwürste auf Stroh, arrangieren Meierisli, zupfen Baumwolle ab einem Stock, heben gemeinsam eine schwere, hölzerne Rückentrage auf den Rücken eines Mannes. Neben ihnen wird fotografiert – mit Smartphones.

«Unsere Grosseltern wären im Mittelalter noch gut zurechtgekommen»

Die acht Mitglieder des Vereins haben heute eine besondere Reise vor. Sie marschieren, gekleidet wie Bauersleute aus dem Mittelalter, vom Schloss Hallwyl zum Wochenmarkt in Lenzburg. Dort bieten sie ihre Waren feil – beziehungsweise versuchen, sie gegen andere einzutauschen. Was sie dabei haben, stammt aus Eigenproduktion. Von eigenen Hühnern, eigenen Schafen, die hölzernen Schwingbesen wurden ebenso selbst hergestellt wie die Brötchen.

Verschiedene Waren haben die Vereinsmitglieder dabei. Bild: Eva Wanner

Auch die Gewänder, die sie tragen, haben sie selbst genäht. Mit Fäden, die sie zuvor – natürlich! – in Handarbeit gesponnen haben. Ein wahnsinniger Aufwand – der sich aber lohne. Nur schon um zu merken, wie wertig Dinge sind. Auch solche, die man als selbstverständlich erachte, wie eben Kleidung oder Löffel.

Dies erfüllt denn auch eines der Ziele, die der Verein nebst der schwierigen, aber intensiven Recherche über das Mittelalter verfolgt: Werte zu vermitteln. Heute werde nicht immer schonend mit Ressourcen umgegangen. Vor 850 Jahren sei das ganz anders gewesen, so Aeschimann-Zaugg. Wurde ein Schaf geschlachtet, wurde alles verwendet. Wirklich alles; vom Fleisch über die Wolle bis zum Talg. Indes müsse man dafür gar nicht so viele Jahrhunderte zurückgehen, ist sie überzeugt: «Unsere Grosseltern wären im Mittelalter noch gut zurechtgekommen. Die jetzige Generation kaum mehr.»

Im Juli drei Wochen mittelalterlich leben

Das merke der Verein jeweils auch, wenn er irgendwo zu Gast ist und den Bauernalltag zeige. Authentisch. «Was uns als Verein auszeichnet ist, dass wir nicht etwas über das Mittelalter erzählen, sondern wir leben es vor und binden die Leute ein», sagt Aeschimann-Zaugg.

Das wird auch im Juli der Fall sein. Vom 1. bis am 23. Juli organisiert der Verein in Kooperation mit dem Museum Aargau vor dem Schloss Hallwyl das «Erlebnis Mittelalter – Bauernalltag auf dem Hof». In dieser Zeit wird vor dem Schloss ein mittelalterlicher Gutshof aufgebaut. Es spielt sich der bäuerliche Alltag der damaligen Zeit ab; sei es bei der Versorgung der Tiere, bei der Lehmherstellung oder in der Küche. Den Marsch nach Lenzburg vom Freitagmorgen nutzt der Verein als Werbemassnahme für das Projekt auf dem Schloss. Eine mittelalterliche Flyer-Aktion, quasi.