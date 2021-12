Seengen Zusammenstoss: Autolenker übersieht Kind auf Velo Am Mittwochmorgen prallte in Seengen ein Auto gegen einen Jungen, der auf dem Velo unterwegs war. Dabei trug nur das Velo Schaden davon. Der Autofahrer fuhr nach kurzem Aussteigen direkt weiter.

Ein elfjähriger Junge wurde am Mittwoch in Seengen von einem Autolenker übersehen. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwochmorgen fuhr in Seengen vom Oberdorf her ein elfjähriger Junge auf seinem Velo auf die Kreuzung zu. Dort wollte er nach rechts in die Egliswilerstrasse einbiegen, um zur Schule zu gelangen. In diesem Augenblick nahte von der Poststrasse her ein Auto, das ebenfalls in Richtung Egliswil fuhr. Der Schüler erkannte, dass das Auto nicht anhalten würde und bremste. Dennoch stiess der Wagen mit dem Velo zusammen.

Während der Junge unverletzt blieb, wurde das Velo beschädigt. Der Lenker des Autos – ein weisser Kleinwagen der Marke VW – hielt an und fragte den Elfjährigen nach seinem Befinden. Als dieser sagte, dass alles in Ordnung sei, fuhr der Unbekannte weiter. Kurz darauf rief der Junge seine Mutter an, welche dann die Polizei verständigte. Die für den Fall zuständige Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) sucht den Autofahrer sowie Augenzeugen