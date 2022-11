Seengen Zu gross und am falschen Ort? Infrastrukturgebäude «Brestenbergbad» gibt zu reden Ein Entscheid ist weniger klar ausgefallen als alle anderen an der Gemeindeversammlung in Seengen. Und zum Schluss wartete der Gemeindeammann mit einer «schönen Überraschung» auf.

Wie auf dieser Visualisierung soll sich das Infrastrukturgebäude «Brestenbergbad» dereinst präsentieren. zvg

Das Infrastrukturgebäude «Brestenbergbad» hat zu mehreren – kritischen – Anmerkungen und Fragen geführt an der Gemeindeversammlung in Seengen. Schliesslich haben die anwesenden 217 von insgesamt 3128 Stimmberechtigten den Kredit von 606'000 Franken sowie den Baurechtsvertrag genehmigt mit 109 zu 70 Stimmen.

Bis Ende der Neunzigerjahre befand sich auf der Badewiese ein Blockhaus. Zwei frühere Anläufe für einen Ersatzbau auf der rund 25 Aren grossen Fläche scheiterten. Im nördlichen Teil ist nun ein Infrastrukturgebäude geplant, das von drei Seiten her zugänglich ist, das über Umkleide- und Duschkabinen, Toilettenanlagen und einen Kiosk verfügt. Ein Baum mit einer offenen Decke in der Mitte, heisst es im Beschrieb, lasse den Innen- mit dem Aussenbereich verschmelzen. Apropos Aussenbereich: Die bestehenden Feuerstellen sollen erhalten, das historische «Duschhüsli» saniert werden.

Pachtzins soll interessant und angemessen sein

Sowohl zum Standort und der Erschliessung als auch zur Dimensionierung und den öffentlichen Nutzungen gab es Wortmeldungen am Freitagabend. Das Gebäude sei zwar originell, aber zu gross für die kostbare Wiese, sagte eine Frau. Eine andere Anwesende befürchtete, die Rollstuhlgängigkeit sei nicht gewährleistet und der Kiosk könne nicht kostendeckend geführt werden.

Fragen aufgeworfen haben die Dimensionen des geplanten Infrastrukturgebäudes «Brestenbergbad» sowie der Standort auf der Badewiese. zvg

Der anwesende Architekt sowie Gemeindeammann Jörg Bruder wiesen auf die Vorgaben hin. Letzterer zeigte sich überzeugt, dass ein optimales Projekt ausgearbeitet werden konnte. Für den Kiosk werde der Jahrespachtzins interessant und angemessen sein. Ein Stimmberechtigter erachtete die Bedenken als übertrieben. Nichts zu machen, stellte er fest, könne nicht im Interesse der Gemeinde sein.

Kommenden Sommer nimmt Gemeinde am «Donnschtig-Jass» teil

Alle weiteren Geschäfte sind mit grosser Mehrheit angenommen worden, bis auf die Erhöhung der Gemeinderatsbesoldung diskussionslos. Bei dieser stellte ein Stimmberechtigter den Antrag, die vorgesehene zusätzliche Entschädigung von 10’000 Franken für das Ressort Bildung – er sprach von einer Sonderbehandlung – sei nur für ein Jahr bewilligen, danach sei Bericht zu erstatten über die Folgen der Aufhebung der Schulpflege. Dieser Antrag hatte in der Gegenüberstellung allerdings keine Chance.

Unter «Verschiedenes» wartete Gemeindeammann Bruder mit einer, so seine Worte, «schönen Überraschung» auf. Im kommenden Sommer, genauer: am 20. Juli, werde Seengen am «Donnschtig-Jass» des Schweizer Fernsehens teilnehmen und in der Ausmarchung antreten gegen die Nachbargemeinde Meisterschwanden.