Seengen Wer macht mit beim «Vogellisi»? Ab jetzt kann man sich für eine Rolle im Freilichttheater bewerben, das im August 2024 auf dem Eichberg in Seengen stattfindet.

Rund 100 Personen liessen sich über das Stück und die Rollen informieren. Bild: zvg

«Wenn i nume wüsst wo’s Vogellisi wär», tönte es diese Woche aus 100 Kehlen in der Mehrzweckhalle in Seengen, als der musikalische Leiter Urs Erdin die Veranstaltung mit einer Eigenkomposition lancierte. Das teilt der Verein Freilichttheater Seetal mit. Die Leute kamen, um sich über eine mögliche Teilnahme am Stück «Vogellisi »zu informieren, das im August 2024 auf dem Eichberg gespielt wird.

Regisseur Rolf Sommer wolle das «Vogellisi» mit rund 21 Sprech- und Singrollen sowie einigen Ensemble-Leuten inszenieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Gesucht seien Jugendliche, Frauen und Männer zwischen 15 und 99 Jahren. Ausserdem rund 100 Helferinnen und Helfer.

Wer sich für einen Einsatz auf oder neben der Bühne interessiert, kann sich ab sofort melden unter www.freilichttheater-seetal.ch. Dort sind auch die Rollen näher beschrieben - vom «Vogellisi» selbst über einen Hotelgast bis zu den Klatschweibern. Ein Casting für die Rollen wird am 9. September in Seengen stattfinden. (ewa)