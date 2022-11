Seengen Weil es mit der Feuerwehr-Fusion nicht klappte: Seengen bekommt weniger Subvention für das neue Fahrzeug Die Feuerwehr benötigt dringend ein neues Tanklöschfahrzeug und beantragt an der Gmeind einen Kredit. Die Aargauische Gebäudeversicherung übernimmt zehn Prozent – es wäre mehr möglich gewesen.

Die Seenger Feuerwehr benötigt ein neues Tanklöschfahrzeug. AZ-Archiv

In Seengen steht eine dringend notwendige Investition an: Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr hat Jahrgang 1996 und «muss aufgrund seines fortgeschrittenen Alters dringend ersetzt werden», heisst es in den Unterlagen zur Gmeind vom 18. November. Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs muss sich die Feuerwehr an die Richtlinien der Aargauischen Gebäudeversicherung halten – diese verlangen ein Tanklöschfahrzeug der Kategorie 1.

«Beschafft werden soll ein 2-achsiges Fahrzeug einer in der Schweiz etablierten LKW-Marke. Auf diesem Chassis wird die Feuerlöschtechnik aufgebaut», heisst es. Dafür wird ein Kredit von 550'000 Franken beantragt. Zehn Prozent der Kosten übernimmt die AGV – es hätten mehr sein können. Die Feuerwehr Seengen schöpft nämlich gemäss Erläuterungen ihr «Rationalisierungspotenzial» nicht aus. Heisst: Weil es bis heute keine Fusion gab, womit etwa Fahrzeuge geteilt werden könnten, subventioniert die Aargauische Gebäudeversicherung die Neuanschaffung nicht so stark. Zur Erinnerung: Die Fusion mit den Feuerwehren Boniswil-Hallwil und Seon-Egliswil ist kürzlich gescheitert.

Ein WC, welches das ganze Jahr zugänglich ist

Ein Kredit von 606'000 Franken ist für die «Brestenberg»-Badi beantragt. In den Unterlagen wird ausgeführt, was für diesen Betrag gebaut wird. Geplant seien sechs Garderoben. Vier werden mit einer Dusche ausgestattet. «Nebst den Damen- und Herrentoiletten ist eine frostsichere, hindernisfreie Toilette geplant, die das ganze Jahr zugänglich ist.» Der Kiosk, der vermietet wird, soll ausserdem mit einer Chromstahlküche bestückt werden.

Zudem bekräftigt der Gemeinderat auch in den Unterlagen nochmals, dass diese Investition die Seengerinnen und Seenger nicht doppelt kosten werde: «Gemäss der aktualisierten Finanzplanung führt diese Investition zu keiner Steuerfusserhöhung.»