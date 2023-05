Seengen Unesco-Welterbe am Hallwilersee wird mit Ausstellung gewürdigt Vor 100 Jahren gelang einem Posthalter ein Sensationsfund. Die Kantonsarchäologie begeht das Jubiläum mit einer Pop-up-Ausstellung zu den Pfahlbauten in Seengen.

Die Pop-up-Ausstellung erzählt die Geschichte der Entdeckung der Pfahlbauten am Hallwilersee, Bild: zvg

Fleissige AZ-Lesende wissen es: Vor 100 Jahren machte der damalige Posthalter von Seengen, Arnold Hauri, einen Sensationsfund. Er ist Mitglied der Historischen Vereinigung Seengen (heute: Historische Vereinigung Seetal und Umgebung) und stösst am Hallwilersee auf die ersten Anzeichen von Pfahlbauten.

Jubiläum und Fund werden gewürdigt. Mit einer Pop-up-Ausstellung im Foyer der Mehrzweckhalle an der Schulstrasse 8 in Seengen. Die Kantonsarchäologie hat die Ausstellung nun aufgebaut, zu sehen sein wird sie bis Ende Jahr. Damit schliesst sich ein Kreis: Beim Fund vor 100 Jahren existierte die Kantonsarchäologie noch nicht. Gezeigt wurden die Fundstücke in einem Schulzimmer, das die Gemeinde Seengen zur Verfügung stellt.

Tagebücher von Reinhold Bosch

Kreiert wurde die Ausstellung ursprünglich allerdings für ein anderes Jubiläum: 2011 wurden die Pfahlbauten zum Unesco-Welterbe erklärt, zehn Jahre später wurde dies im Rahmen der Ausstellung «Wie viel Urzeit steckt in Dir?» im Naturama Aarau thematisiert. «Im Sinne eines Nachhaltigkeitsgedankens wurde das Ausstellungsmodul aufgefrischt und nun wiederverwendet», sagt Manuela Weber, Leiterin Ressort Vermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und Medien der Abteilung Kultur der kantonalen Kantonsarchäologie.

Gezeigt wird unter anderem die Entdeckung der Pfahlbauten auf der Halbinsel Riesi an sich; es werden auch Repliken aus den Tagebüchern des Forschers Reinhold Bosch gezeigt. Er war eng am Vorhaben beteiligt - und sollte später der erste Kantonsarchäologe im Aargau werden. Auch Repliken von Funden werden zu sehen sein. «An einem Whiteboard können sich kleine Pfahlbauforscherinnen und -forscher darin üben, Hausgrundrisse von Pfahlbauten zu suchen», beschreibt Manuela Weber. Und weiter: «Die Ausstellung ist eine kleine Pop up-Installation: sie ist aus Rakoboxen auf einer Palette und Schaltafeln in charakteristischem Gelb aufgebaut. Alles sind Gebrauchsmaterialien, die in der Archäologie gang und gäbe sind.»