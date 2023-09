Seengen Theologiestudent Jonas Meier will in den Nationalrat – sein Fokus: Gerechtigkeit, Klimaschutz und lokale Verantwortung Jonas Meier gehört zu den Jungen Grünen und setzt sich aktiv für eine nachhaltige und gerechte Schweiz ein. Mit seiner religiös geprägten Vision will der 26-Jährige aus Seengen auch auf nationaler Ebene Wellen schlagen.

Möchte in den Nationalrat: der Seenger Jonas Meier. Bild: Olga Kuck

«Progressiv, antihierarchisch, feministisch und befreit» – Jonas Meier aus Seengen hat eine klare Vision. Durch seine Kandidatur für den Nationalrat möchte er aktuelle und dringliche Themen angehen: Kampf gegen die Klimakrise, Gleichberechtigung oder spezifische Herausforderungen in den Bereichen Bildung und Mobilität. Meiers politisches Engagement wurzelt tief in seinem Glauben.

Als Theologiestudent sieht er die Welt als eine «wunderbare Schöpfung». Kritiker könnten argumentieren, dass Religion und Politik getrennt bleiben sollten. Doch für Meier ist jede Handlung politisch: «Es geht in der Politik auch um Macht, und wer sich nicht äussert, akzeptiert die vorherrschenden Verhältnisse. Es ergibt keinen Sinn, eine religiöse Weltsicht zu haben, die das öffentliche Handeln nicht beeinflusst.»

Studium in der Schweiz und in Deutschland

Sein Theologiestudium absolviert Meier an der Universität Zürich. Ausserdem hat er mehrere Semester in Deutschland an den Universitäten Marburg und Berlin verbracht. Dort haben sich ihm progressive theologische Perspektiven eröffnet. Nach Deutschland reist er heute noch in regelmässigen Abständen, um seine Freundin zu besuchen. Die Reisezeit nutzt er für Büroarbeiten. «Generell bin ich fast immer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs. Geflogen bin ich seit knapp zehn Jahren nicht mehr», berichtet Meier.

Den linken Unterarm von Jonas Meier ziert eine Friedenstaube. Bild: Olga Kuck

Gleichberechtigung ist ein weiterer, wichtiger Eckpfeiler von Meiers politischer Agenda. Er kritisiert, dass Menschen häufig nicht nach ihren Fähigkeiten, sondern nach ihrem Geschlecht beurteilt werden. «Berufe, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden, müssen unbedingt gestärkt werden. Vor allem Care-Arbeit sollte gesellschaftlich und finanziell angemessen honoriert werden», betont er.

Ein Thema ohne Alternative

Der Kampf gegen die Klimakrise ist in den Augen Meiers eine der drängendsten globalen Herausforderungen. Er ist überzeugt, dass Klimaschutz alternativlos ist und nicht auf Kosten von Lebensqualität gehen muss. Im Gegenteil: «Klimaschutz ist eine der sinnvollsten Investitionen in die Zukunft.»

Auf die Befürchtung, dass zu viel Fokus auf Klimapolitik der Wirtschaft schaden könnte, antwortet Meier mit Bedacht: «Die Weltwirtschaft muss sich der neuen Realität stellen. Abwarten und nichts unternehmen wird meiner Generation noch teuer zu stehen kommen.»

Seengen ist die Heimat von Jonas Meier. Bild: Olga Kuck

Meier äussert sich kritisch zur schweizerischen Haltung im internationalen Kontext: «Eine Neutralität, die darin besteht, sich bei wichtigen Debatten wegzuducken, ist lächerlich.» Solidarisches Handeln erfordere das Eintreten für Demokratie und Menschenrechte – und zwar mit klaren Positionen.

Schnell kristallisiert sich heraus, dass die Flüchtlingspolitik für Meier eine Herzensangelegenheit ist: «Die Schweiz beteiligt sich an Frontex und damit an einer Grenzpolizei, die für illegale ‹Pushbacks›, also direkte Zurückweisung von Flüchtenden, verantwortlich ist.» Ihm sei bewusst, dass viele Menschen Angst vor Fremdem haben und aus dieser Unsicherheit handeln. «Meine Erfahrungen als Zivildienstleistender in einer Unterkunft für jugendliche Asylsuchende in Aarau und im Kontakt mit afghanischen Flüchtlingen in Seengen zeigen mir, dass die Angst am besten durch persönliche Begegnungen überwunden werden kann. Wer geflüchtete Menschen kennt, wird sich viel besser in ihre Situation hineinversetzen.»

Prägung durch Befreiungstheologie

Jonas Meiers politisches Denken ist auch stark von der Befreiungstheologie geprägt. Die theologische Strömung betont Gottes befreiendes Handeln in der Welt. In seinem politischen Alltag begleitet Meier der Aufruf von Dorothee Sölle, «wider den Luxus der Hoffnungslosigkeit» vorzugehen.

Meier: «Es ist ein Luxus, die Hoffnung aufzugeben. Wenn wir das Leiden auf dieser Welt spüren, müssen wir auf Hoffnung bauen!» Von seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen erhält Meier oft Zuspruch und Unterstützung. Ab und zu flammen in politischen Diskussionen auch rückwärtsgewandte Tendenzen auf, von denen sich Meier ganz klar distanziert.

Jonas Meier vor dem Dorfbrunnen in Seengen. Bild: Olga Kuck

Inmitten der traditionell bürgerlichen Prägung des Aargaus hat Meier gelernt, die Vielfalt politischer Meinungen zu schätzen. «Es ist nicht immer einfach, mit Anliegen wie Klimaschutz oder Gerechtigkeit Gehör zu finden», stellt er fest. Der junge Aargauer steht oft vor der Herausforderung, Menschen zu überzeugen, die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht als Argumente akzeptieren. Dann versucht er herauszufinden, was dahintersteckt: «Ist es die Angst davor, welche Konsequenzen es hätte, wenn man die Klimakrise und ihre Konsequenzen nicht weiter leugnen würde? Mit dieser Angst muss niemand allein sein. Gemeinsam finden wir Lösungen.»

Meier sieht sich selbst als jemanden, der klare Forderungen stellt und eine konsequente Haltung einnimmt. «In gewissem Mass ist auch Provokation wichtig, um auf Missstände aufmerksam zu machen.» Mit seiner Kandidatur möchte er sich den Herausforderungen seiner Zeit stellen. «Meine Stimme ist jung und engagiert», so der Theologiestudent. Die Wahlen werden zeigen, wie viele Stimmen für ihn sprechen werden.