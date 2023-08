«Sie sind die stillen Heldinnen und Helden unter uns»: Feuerwehrleute messen sich an Atemschutz-Wettkampf

Das Interesse am Atemschutz-Wettkampf in Seengen ist gross – so gross, dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden können. Sowohl für die teilnehmenden Teams der Feuerwehren als auch für das Publikum wird einiges geboten.