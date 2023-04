Seengen Sie malt seit fast 50 Jahren: Künstlerin Irma Hediger zeigt ihre Werke Kunstmalerin Irma Hediger ist zurück in Seengen. Bis am Sonntag besteht die Gelegenheit, ihre Ausstellung zu besuchen im Museum Alte Schmitte.

Kunstmalerin Irma Hediger stellt im Museum Alte Schmitte in Seengen aus – hier in ihrem Atelier vor ihren neusten Werken. zvg/Palma Fiacco

Sie ist temperamentvoll und geistig vif wie eh und je. Irma Hediger ist 87 Jahre alt und malt seit fast 50 Jahren. Noch bis am Sonntag stellt sie ihre Bilder im Museum Alte Schmitte in Seengen aus – dem Ort, in dem sie aufgewachsen ist.

Ihre künstlerischen Etappen waren daneben auch Zürich, Paris oder Lenzburg. Seit zwei Jahren lebt sie nun wieder in ihrem Elternhaus in Seengen. Ihrer Kunst könne ihr schwindendes Sehvermögen nichts anhaben, heisst es in einer Mitteilung. Irma Hediger male weiter, das Figürliche habe sich ins Abstrakte gewandelt und sei sehr farbintensiv. Sie sei bekannt und beliebt bei den Kunstinteressierten. Man staune, wie sie ihr Lebens- und Künstlerinnen-Dasein meistere und ihre unbändige Kreativität auf der Leinwand festhalte.

An den verbleibenden Tagen ihrer Ausstellung wird die Künstlerin anwesend sein. Zu sehen sind ältere Skizzen sowie Aquarelle und grossflächige Ölbilder, die in den letzten Jahren entstanden sind. Die Finissage am Sonntag, 30. April, ab 15 Uhr wird musikalisch umrahmt. Geöffnet ist das Museum Alte Schmitte an der Oberdorfstrasse 18 jeweils von 14 bis 18 Uhr. (az)