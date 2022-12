Seengen Seenger Gemeindeammann ist zufrieden: «Wir haben einen Bilanzüberschuss, der sich sehen lassen kann» Nicht nur ein Gebäude bei der Brestenberg-Badi ist geplant, auch die Frauenbadi soll saniert werden. Auch weitere Strassensanierungen und eine neue Weihnachtsbeleuchtung stehen auf der Liste der Investitionen. Der Steuerfuss soll trotzdem konstant bleiben.

Exklusiv für Abonnenten

Der Seenger Gemeindeammann Jörg Bruder im Gemeindehaus von Seengen. Chris Iseli

«Der Gemeinde Seengen geht es gut, wir sind sehr zufrieden», sagt Gemeindeammann Jörg Bruder. Alleine der Blick auf den Steuerabschluss, den die Gemeinde Ende Januar veröffentlichte, zeigt, dass diese Zufriedenheit mehr als gerechtfertigt ist. Die Steuererträge der Gemeinde lagen 2021 5,2 Prozent über denen des Vorjahres und erreichten gesamthaft 11,95 Millionen Franken. Der Steuerfuss wurde für das Jahr 2022 von 77 auf 72 Prozent gesenkt.

Die Reduktion des Steuerfusses war in der Gemeinde schon länger ein Thema und wäre eigentlich auch bereits für 2020 geplant gewesen. «Coronabedingt haben wir die Reduktion aber sistiert, da wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen konnten, inwiefern die Pandemie unsere Finanzen beeinflusst», erklärt Bruder.

Für neuen Schulraum investiert Seengen 12,5 Millionen Franken

Heute ist klar, dass die Seenger Finanzen von der Pandemie verschont blieben. «Wir haben einen Bilanzüberschuss, der sich sehen lassen kann und befinden uns derzeit in der Hochinvestitionsphase», sagt der Gemeindeammann. «Wir wollen aber keine Steuereinnahmen horten», erklärt er weiter. Das zeigt auch ein Blick auf den umfangreichen Investitionsplan.

In der näheren Zukunft steht die Sanierung der Burgturm-Fassade an, für welche derzeit das Baugesuch aufliegt, und auch der Gastrocontainer soll realisiert werden. Zwei teurere Projekte sind der Doppelkindergarten im Quartier Hinterdorf für rund drei Millionen Franken und das neue Schulhaus für 9,5 Millionen Franken. Beide Kredite hat das Volk bewilligt.

Noch pendent ist der Verpflichtungskredit für das Gebäude mit Dusche, WC und Kabine beim «Brestenberg». Dieser ist für die Wintergmeind vorgesehen. «Wird er bewilligt und die weiteren Schritte verlaufen nach dem aktuellen Zeitplan, soll der Zweckbau schon im Sommer 2023 nutzbar sein», sagt Bruder.

Die Kommission, welche das Projekt begleitet, besteht neben dem Ammann aus Vertretern der Gemeinde, des Kantons, der Ortsparteien und des Architekturbüros. «Uns war wichtig, dass viele Interessierte am Projekt mitwirken können», sagt Bruder.

Badigäste können sich in Zukunft in Ruhe umziehen und duschen

Nebst dem Neubau findet auf dem Brestenberg-Areal auch die Sanierung der alten Dusche statt, die heute noch von diversen Graffiti gezeichnet ist. Der Eintritt für die Badi wird weiterhin gratis bleiben. Viel ändern werde sich so oder so, sagt der bald 53-Jährige: «Die Besuchenden haben endlich die Möglichkeit, sich ungestört umzuziehen, zu duschen und die Toilette zu benützen.»

Für Seengen bleibt die Badi ein laufendes Projekt: Die Gemeinde wird auf dem Grundstück, das der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (Erbe von Bruno Stefanini) gehört, weiterhin unentgeltlichen Unterhalt leisten. «Das kostet uns über 10'000 Franken im Jahr, für uns ist es aber eine regionale Aufgabe», sagt der Gemeindeammann.

Sanierung einer weiteren Badi steht auf dem Plan

Mittelfristig zum Thema wird die Sanierung des Schillinghauses, das derzeit die Schulsozialarbeit und das Schulfach Werken beherbergt. Auch braucht die Gemeinde eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Und auch das Frauenbad soll ein Lifting erhalten – wortwörtlich: «Das Gebäude sinkt immer weiter ab, deshalb soll es mittels Pfählen wieder angehoben werden», erklärt Bruder.

Das Thema Strassensanierung wird für die Seengerinnen und Seenger auch nach der Fertigstellung der Poststrasse noch nicht abgeschlossen sein. Es folgen die Eichbergstrasse, «die für Seenger Verhältnisse etwas holprig ist», so Bruder, und diverse kleinere Strassen und Fusswege. Der Zeitplan im Tiefbau ist durchgetaktet. Dass dies für die Bevölkerung nicht immer eine Freude ist, dessen ist sich der Ammann bewusst. «Es ist schon nicht ganz ‹ohne›. Für uns ist es ein Balanceakt, damit wir der Bevölkerung nicht zu viel zumuten.»

«Gmeindrot be de Lüt» ist ein Erfolgsprojekt

Trotz der vielen anstehenden Investitionen macht sich Bruder keine Sorgen, dass es an einer Gemeindeversammlung Überraschungen geben könnte. «Ich bin mittlerweile im neunten Jahr als Gemeinderat und Ammann und in dieser Zeit wurde kein Geschäft abgelehnt», erklärt er. Er führt das auf die Informationspolitik der Gemeinde zurück. «Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Anlass ‹Gmeindrot be de Lüt› gemacht, den wir in diesem Jahr auch wieder durchführen möchten.»

Das Format habe auch Menschen die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, die dies an der Gmeind vielleicht nicht möchten. «Das braucht jeweils eine gewisse Überwindung», sagt der Ammann. Auch an der Gemeindeversammlung selbst frage er vor jeder Abstimmung immer noch nach, ob es offene Fragen gebe. «Nicht vergessen darf man zudem, dass Seengen mit der FDP, SVP und SP drei Ortsparteien hat.»

Auch der Steuerfuss sollte den Seengerinnen und Seengern in den kommenden Jahren kein Kopfzerbrechen bereiten. Die Finanzplanung der Gemeinde steht bereits bis 2031. «Wir rechnen mit einem gleichbleibenden Steuerfuss für die kommenden Jahre», sagt Jörg Bruder.