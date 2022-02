Seengen Das nächste Strassenprojekt startet: Die Sanierung der Poststrasse wird 5,5 Millionen Franken kosten und 18 Monaten dauern Rund 5,5 Millionen Franken kosten die Arbeiten, welche ab dem 14. Februar an der Poststrasse im Zentrum von Seengen ausgeführt werden. Der Bau wird in Etappen ausgeführt, Änderungen gibt es für die Gewerbetreibenden, Autofahrer und den öffentlichen Verkehr.

Ein Spatenstich ganz ohne Schaufel: von links: Lorena Gallo von der Flury AG, Sektionsleiter vom Kanton Marius Büttiker, Kurt Wegmüller, Bauführer der Kibag AG, der Seenger Gemeindeammann Jörg Bruder, Projektleiter René Wernli und der Seenger Gemeinderat Eli Wengenmaier. Anja Suter

«Es ist an der Zeit, dass die Strasse saniert wird. Es holpert und sie soll auch etwas her machen», sagte Marius Büttiker, Sektionsleiter vom Kanton Aargau beim Spatenstich am Mittwochmorgen. Das gewählte Datum mit der Schnapszahl, den 2.2.2022, betrachte er als perfektes Omen um die Sanierung der Poststrasse, welche durch das Zentrum von Seengen führt zu starten.

Derzeit laufen die Vorarbeiten, am 14. Februar soll die Sanierung der Poststrasse starten. Die Seengerinnen und Seenger sind es sich mittlerweile gewohnt, dass an ihren Strassen über längere Zeit gebaut wird. Die Schulstrasse wurde im vergangenen September nach 14 Monaten Bauzeit offiziell eingeweiht. Für den Gemeindeanteil und die Sanierung der Werkleitungen hatte der Souverän an der Gemeindeversammlung im November 2017 einen Kredit von 3,9 Millionen Franken bewilligt. Einen Betrag, welchen die Gemeinde, die ihren Steuerfuss für 2022 auf 72 Prozent senkte, verkraftbar sein dürfte. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 5,5 Millionen Franken.

Umfahrung führt über die frisch sanierte Schulstrasse

Mit den Vorarbeiten, welche am 7. Februar starten, gibt es für die Verkehrsteilnehmenden die ersten Änderungen. An der Einmündung der Brestenbergstrasse wird ein Provisorium zum Einmünden von der Unterdorfstrasse in die Brestenbergstrasse Richtung Sarmenstorf erstellt. Über die gesamte Bauzeit wird die Steinbrunnengasse (Sarmenstorfer-/Unterdorfstrasse) und die Brestenbergstrasse einseitig befahrbar sein. Wer von Egliswil Richtung Hochdorf/Luzern fahren möchte, nimmt dafür die Schulstrasse. Auch die Buslinien 390 und 395 verkehren ab dem 7. Februar über die Schulstrasse. Die Bushaltestellen Rotes Haus und Poststrasse werden durch provisorische an der Unterdorfstrasse (Bus 390) und Schulstrasse (Bus 390 und Bus 395) ersetzt.

Etappen sind in Absprache mit den Gewerbetreibenden geplant

Nach dem offiziellen Start werden die Bauarbeiten auf fünf Etappen aufgeteilt. Die Anlieferung und die Zufahrt für Geschäftsliegenschaften und Anwohnende sollen dabei weitgehend gewährleistet werden. «Wir haben uns mit den Gewerbetreibenden abgesprochen, um die Etappen so zu verteilen, dass es ihr Geschäft so wenig wie möglich einschränkt», sagt René Wernli, Projektleiter des Kantons.

So beginnt die Bauphase 1a mitten in der Poststrasse bei der Landi und dauert voraussichtlich bis April 2022. In dieser Zeit sind die Parkplätze vor der Landi nicht nutzbar, das Geschäft ist aber rückwärtig erschlossen. Pünktlich zum Frühling und zum Setzlingsverkauf soll die Bauphase 1a abgeschlossen sein. Die Bauphase 1b befindet sich im Bereich Volg und Chäs-Paradies und dauert voraussichtlich bis im Juni 2022. In dieser Zeit sind die Parkplätze vor dem Volg nicht nutzbar. Das Chäs-Paradies ist zeitweise nur ab Wächterweg erschlossen.

Die alten maroden Werkleitungen (oben) werden durch neue Exemplare ersetzt. Anja Suter

Der Seenger Gemeindeammann Jörg Bruder bezeichnete den Spatenstich als einen «Freudentag» für die Gemeinde. Seengen nutzt das Kantonsprojekt, um die Werkleitungen zu sanieren, die inzwischen 80 Jahre und älter sind. «Das führte schon zu mehreren Wasserrohrbrüchen.» Seitens der Gemeinde ist man sich bewusst, dass die Bauzeit für die Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden auch belastend sein kann. Das Projekt sei aber nicht nur für die Verkehrssicherheit ein Gewinn, «sondern auch für das Zentrum von Seengen», so der Gemeindeammann.