Seengen Skulptur für Freilichttheater: Das Vogellisi wohnt jetzt auf dem Eichberg Künstler Freddy Air Röthlisberger hat für das Freilichttheater-Projekt in Seengen eigens eine Skulptur des Vogellisi erschaffen. Auf dem Eichberg ist das einzigartige Werk enthüllt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Für das Freilichttheater Seengen erschafft Freddy Air Röthlisberger eine Vogellisi-Skulptur. Bild: zvg

Die Bronze-Skulpturen sind seit Jahren beliebte Fotoobjekte auf dem Eichberg in Seengen. Der Erschaffer, Freddy Air Röthlisberger, hält sich lieber im Hintergrund. Am Montagabend liess er es sich aber nicht nehmen, den zahlreichen Gästen sein neuestes Werk vorzustellen: das Vogellisi.

Mehrere Monate hat er laut einer Medienmitteilung an der Kunststoff-Skulptur gearbeitet. Zusammen mit dem Jodelterzett Seetal hiessen die rund 80 Gäste das Vogellisi mit dem Vogellisi-Lied im Seetal willkommen. Die Skulptur wird nun das Freilichttheater-Projekt auf dem Eichberg bis zur Premiere vom 8. August 2024 begleiten und die Menschen gluschtig machen auf das, was da kommen wird, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Nach der Rose «Vogellisi» ist die Skulptur nun das zweite bleibende Objekt des Vereins Freilichttheater Seetal, das der Öffentlichkeit Freude bereiten soll.

Für Hauptrolle ist ein junger Mann gesucht

Am Rande der Veranstaltung wurde bekannt, dass sich über 60 Frauen, Männer und Jugendliche für das Casting am 9. September in Seengen angemeldet haben. Gesucht wird noch ein junger Mann im Alter zwischen 15 und 25 Jahren für die Hauptrolle des Karl-Joseph. Infos bei Andi Fey unter 079 711 73 40 oder andi@freilichttheater-seetal.ch. (az)