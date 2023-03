Seengen Schulungsräume statt Wohnung: AEW Energie AG plant Umnutzung im Unterwerk Das Unterwerk der AEW Energie AG ist zweigeteilt: Die Hauptfläche liegt auf Seenger Boden, ein kleiner Teil aber auch noch auf Gemeindegebiet von Boniswil. Einen Gebäudeteil will die Energiedienstleisterin nun anders nutzen.

Aus den Wohnungen im vorderen Teil des Gebäudes sollen Schulungsräume werden. Bild: Eva Wanner

Er liegt an der Eichholzstrasse in Boniswil. Er liegt aber auch an der Boniswilerstrasse in Seengen. Die Rede ist von ein und demselben, unübersehbaren Gebäudekomplex: einem Unterwerk der AEW Energie AG.

Einen Gebäudeteil, und davon wiederum zwei Stockwerke, will die Energiedienstleisterin nun umnutzen. Das entsprechende Baugesuch liegt auf – bei der Bauverwaltung von Seengen, notabene. Der grössere Part des Komplexes und auch der betreffende liegen nämlich auf dem Gebiet dieser Gemeinde.

«Generell kaum Damen» bei den Schulungen

Konkret geht es um zwei Stockwerke: das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss. Bislang ist das Wohnraum, vermietet ist die Wohnung aktuell aber nicht. Das soll sie auch nicht mehr werden; stattdessen werden gemäss dem Baugesuch Schulungsräume darin untergebracht.

Dafür wird grösstenteils alles belassen, wie es ist. Küche und Toilette im ersten Stock können weiterhin genutzt werden, aus Schlaf- und Wohnzimmer werden nun Schulungsräume. Im Dachgeschoss werden zwei weitere Gruppenräume eingerichtet, eine Toilette steht den Herren, eine den Damen zur Verfügung. Obwohl: «Generell werden kaum Damen bei den Schulungen anwesend sein», heisst es im Baugesuch.

Die Raumbelegung beträgt maximal 15 bis 20 Personen. Pro Raum wird also mit vier bis fünf Personen gerechnet.

Analyse auf Asbest

Obwohl die Räume mehr oder weniger beibehalten werden, wie sie sind, werden Kosten in der Höhe von 160’000 Franken angegeben. Die Bodenbeläge würden erneuert, Wände und Decken neu gestrichen, heisst es im Gesuch. An den bestehenden Materialien und Farben der Fassade werde nichts verändert. Die Materialisierung werde rein zweckdienlich sein, heisst es, «und mit Ausnahme der WCs (neue Wand und Bodenplatten) keine Veränderungen erfahren». In Auftrag gegeben wird allerdings noch eine Analyse, ob Asbest vorhanden ist.