Seengen Ein dreifaches «Schtärne Feufi»: Die Freischaren fahren grobes Geschütz auf Die Vorbereitungen für das grosse Freischaren-Manöver 2024 haben begonnen. « Sie laufen wie geschmiert», sagt Stephan Büchli, Präsident der Freischarenkommission Seengen, zu den über 50 Gästen beim Freischarenschiessen.

Die Freischarenkommission nimmt die Kanonen in Betrieb bei der Schlattwaldecke. Bild: mhu

Nach dem heftigen Donnergrollen zieht dichter Pulverdampf über das Gelände: Bei der Schlattwaldecke nimmt die Freischarenkommission Seengen die drei Kanonen mit einigen Salutschüssen in Betrieb.

Willkommen geheissen zum Freischarenschiessen – dem zehnten bereits – werden die Gäste mit einem kräftigen, dreifachen «Schtärne Feufi» an diesem sonnigen, sommerlich warmen Donnerstagabend.

Stephan Büchli ist Präsident der Freischarenkommission Seengen. Bild: mhu

Er sei begeistert, wie viele Leute mobilisiert werden konnten, sagt Stephan Büchli, Präsident der Freischarenkommission, vor dem Apéro beim Blick in die Runde. Unter den über 50 bestens gelaunten Anwesenden sind Sponsoren und Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats und der befreundeten Freischaren-Commission der Stadt Lenzburg genauso wie Helferinnen und Helfer oder Landbesitzer.

Unterstützung für Manöver 2024 ist gefragt

Letztere sind es, die das Gelände zur Verfügung stellen für das nächste, mittlerweile zwölfte Freischaren-Manöver. Dieses wird am 22. Juni 2024 stattfinden. Die intensiven Vorbereitungen hätten begonnen und «laufen wie geschmiert», so Präsident Büchli. «Wir machen das nicht zum ersten Mal, das kommt gut.»

Potenzielle Teilnehmende würden demnächst angeschrieben und auf den Infoabend vom 21. August aufmerksam gemacht, fügt er an. Denn die Bevölkerung, die Vereine und Gruppierungen sind eingeladen, ein wichtiger Teil der 160-jährigen Tradition zu werden. Sie können mit tollen, farbenprächtigen Sujets zum guten Gelingen beitragen, zu einem unvergesslichen Freilichtspektakel.

Video: Michael Hunziker

1864 – vor der Eröffnung der Bezirksschule Seengen – setzte die Schulpflege eine Kadettenkommission ein. Angeschafft wurden 60 Vorderladergewehre, drei Trommeln sowie eine Korpsfahne. Um der Öffentlichkeit den Ausbildungsstand der Kadetten zu demonstrieren, wurden früh im Rahmen von Jugendfesten Manöver gegen «ad hoc» aufgestellte Freischaren ausgefochten. Daraus entstand der Begriff «Freischaren-Manöver», schreibt die Freischarenkommission Seengen. Diese setzt sich mit viel Herzblut für den Erhalt und die Förderung des Kadetten- und Freischarenwesens ein.

Ende Jahr wird General bekannt gegeben

Am 6. Oktober 1867 fand das erste Seenger Manöver statt. Zwischenzeitlich geriet das Freilichtspektakel etwas in Vergessenheit. Seit 2000 wird dieses nun im 8-Jahres-Turnus durchgeführt, das letzte Mal am 18. Juni 2016. General war «Il Grandioso Adriano Capo di Gerbiverdi y Geranio y Tagetas» alias Adrian Müller.

Seine Zeiten gehen dem Ende entgegen, sagt Präsident Büchli. «Wir brauchen einen neuen General, der uns im Manöver anführt.» Wer in seine Fussstapfen treten wird, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis. Gelüftet wird es erst am 29. Dezember.