Seengen Schloss Hallwyl: Leben auf dem mittelalterlichen Bauernhof Im Schloss entsteht ein Bauernhof, auf dem gezeigt wird, wie das Leben im Mittelalter war. Im Juli kann man dort auch übernachten.

Auf Schloss Hallwyl kann man erleben, wie das Leben im Mittelalter war – die Arbeiten für den Bauernhof sind im Gange. Bild: zvg

Auf Schloss Hallwyl wirds wieder mittelalterlich. So heisst es auf der Webseite von Museum Aargau: «Eine Gruppe Siedler errichtet im Juli 2023 vor den Schlosstoren einen mittelalterlichen Bauernhof und zeigt hier an vier Wochenenden das Leben im 12. und 13. Jahrhundert – mitsamt Hühnern und allem, was dazu gehört.»

Unter dem Motto «Erlebnis Mittelalter – Bauernalltag auf dem Hof» fand bereits am 17. Juni eine Einstimmung im Schloss statt, verkündet Museum Aargau in einer Mitteilung: «Stämme aus dem Hallwyler Stiftungswald und dem Schlattwald wurden von einem Pferd in den Schlosshof gezogen.» Die Stämme wurden auf dem Werkplatz zu Balken, Bretter und Schindeln verarbeitet. Das aus einem Grund, heisst es weiter: «Wenn an vier Wochenenden im Juli vor den Toren von Schloss Hallwyl ein mittelalterlicher Bauernhof entsteht, werden diese für das Eingangstor des Bauernhofes verwendet.»

Die Stämme wurden – wie früher – von einem Pferd gezogen. Bild: zvg

Eine Nacht im Stroh wie damals

An den vier Wochenenden im Juli können Besucherinnen und Besucher erleben, wie man im Mittelalter gelebt hat. Rund 20 Darstellerinnen und Darsteller von «abenteuer-zeitreise» nähen, schmieden, flechten und kochen wie das einfache Volk im 12. Jahrhundert. An jedem der vier Wochenenden soll ein anderes Thema im Vordergrund stehen, heisst es weiter: Das wären «Siedeln und Aufbau», «Ernährung und Hygiene», «Bekleidung und Textil» sowie «Adel und Bauern» (mit Besuch des Herrn von Hallwyl).

Weiter ist es auch wieder möglich, an diesen Wochenenden im Schloss Hallwyl – beziehungsweise auf dem mittelalterlichen Bauernhof – zu übernachten. Übernachtungen inklusive Abendessen, Frühstück und mittelalterlichen Kleidern (leihweise) kosten 90 Franken für Erwachsene, 75 Franken für Jugendliche und 55 Franken für Kinder. Übernachtet wird auf Stroh im Nordmannzelt. Tickets gibt es auf der Webseite von Museum Aargau.