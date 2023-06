Seengen «Schlicht zu viel für diesen kostbaren Platz»: Referendumskomitee verlangt Marschhalt beim Brestenbergbad Beim geplanten neuen Infrastrukturgebäude müssten die Bedürfnisse der Bevölkerung aufgenommen werden, fordert die Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad.

Die Visualisierung zeigt das geplante neue Brestenbergbad-Infrastrukturgebäude. Bild: zvg

Der Urnengang naht: Am Sonntag, 18. Juni, findet in Seengen die Referendumsabstimmung zum Brestenbergbad statt, konkret: zum neuen Infrastrukturgebäude. Im vergangenen November hat die Gemeindeversammlung den Baukredit von 606’000 Franken genehmigt. Gegen diesen Beschluss hat die Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad das Referendum ergriffen. 558 Unterschriften kamen in drei Wochen zusammen statt der notwendigen 311. Ende April sind Gemeinderat und Projektierungskommission an einer Orientierungsversammlung auf das Vorhaben eingegangen.

Für die IG schlankes Brestenbergbad ist klar: Die Pläne müssen überarbeitet werden. Zwar werde vom Gemeinderat empfohlen, die «einmalige Chance» zu packen, da der ausgehandelte Baurechtsvertrag mit der Brestenberg-Eigentümerin nur in Kraft trete, wenn innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Infrastrukturgebäude gebaut werde, heisst es in einer Medienmitteilung.

Aber: Der Vertreter der Stiftung habe an der Orientierungsversammlung signalisiert, dass eine Verlängerung dieser Frist denkbar sei. Anders gesagt: Auch nach einer Ablehnung an der Urne sei es deshalb möglich, «innert vernünftiger Frist das Projekt so zu überarbeiten, dass es die Anliegen der Bevölkerung erfüllt».

Ein Projekt-Neustart ist nicht erforderlich

Die IG schlankes Brestenbergbad ist überzeugt: Mit gutem Willen des Gemeinderats und des beauftragten Architekturbüros kann das bestehende Projekt redimensioniert werden, ohne alle Schritte einer Projekterarbeitung noch einmal zu wiederholen.

Neues Gebäude und Kiesplatz: Es gehe um weitaus mehr als 100 Quadratmeter, stellt die Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad fest. Bild: zvg

Gemäss Gemeinderat werde über ein «zukunftsgerichtetes Projekt» abgestimmt, führt die IG schlankes Brestenbergbad in der Medienmitteilung weiter aus und weist darauf hin, «dass die Gesamtheit des Projekts um einiges mehr Fläche beansprucht als das 1999 abgerissene Blockhaus, das nur über eine kleine Wegzufahrt auf der Rückseite verfügte».

Denn mit dem neuen Projekt komme zur identischen Grundfläche von 100 Quadratmetern auch ein Kiesplatz von ungefähr der gleichen Fläche dazu, der als Warenumschlagplatz für den Kiosk benötigt würde. Zudem würde die übrig bleibende Fläche hinter dem Gebäude nicht mehr als Aufenthaltswiese dienen können, da sie eingepfercht zwischen Betonrückwand und Wald im Schatten liege. Kurz: «Es geht also um weitaus mehr als nur um 100 Quadratmeter.»

Abgespeckte Version trägt Lage Rechnung

Ein «zukunftsgerichtetes Projekt» richtet sich nach Ansicht der Interessengemeinschaft nach den heutigen Gegebenheiten, und die beziehe das enorme Bevölkerungswachstum von Seengen mit ein. Eine «ausgewogene Anlage», wie sie sich der Gemeinderat wünsche, biete deshalb in erster Linie der Bevölkerung Platz und nicht einem überdimensionierten Gebäude. «Sechs Garderoben, vier davon mit Duschen, sowie ein Kiosk sind schlicht zu viel für diesen kostbaren Platz direkt am See», ist die IG überzeugt. «Eine abgespeckte Version schafft somit auch für künftige Generationen Platz und trägt der wunderbaren Seelage Rechnung.»

Das Referendumskomitee IG schlankes Brestenbergbad empfiehlt deshalb, den Kredit abzulehnen. «Ein Marschhalt ist absolut gut investierte Zeit und verzögert einen Neubau nur unwesentlich.»