Seengen Pferd brachte Holz aus heimischem Wald für den mittelalterlichen Bauernhof: Einstimmung auf «Erlebnis Mittelalter» An vier Wochenenden steht das Schloss Hallwyl ganz im Zeichen des Hochmittelalters. Die ersten Zeichen dafür sind schon sichtbar.

Ein Pferd brachte Stämme aus dem Stiftungs- und dem Schlattwald zum Schloss Hallwyl. BIld: Museum Aargau

Im Juli kann man auf Schloss Hallwyl den Alltag im Hochmittelalter erleben. Zur Einstimmung wurde bereits am Samstag ein Erlebnis geboten: Stämme aus dem Hallwyler Stiftungswald und dem Schlattwald wurden von einem Pferd in den Schlosshof gezogen.

Die Stämme werden auf dem Werkplatz im Schloss von Handwerkern zu Balken, Bretter und Schindeln verarbeitet. «Wenn an vier Wochenenden im Juli vor den Toren von Schloss Hallwyl ein mittelalterlicher Bauernhof entsteht, werden diese für das Eingangstor des Bauernhofes verwendet», teilt Museum Aargau mit.

Im Juli gehts im Schloss Hallwyl dann mittelalterlich zu und her. Bild: Museum Aargau

Die Besucherinnen und Besucher, so heisst es weiter, erleben im Juli dann, wie der Hof wachse und lebe. Auch Übernachtungen auf dem mittelalterlichen Bauernhof sind möglich. Rund 20 Darstellerinnen und Darsteller der Gruppe «abenteuer-zeitreise» nähen, schmieden, flechten und kochen wie das einfache Volk im 12. Jahrhundert.

An jedem der Wochenende stehe ein anderes Thema im Vordergrund. Als Einstimmung - und Werbung - waren einige Mitglieder des Vereins kürzlich in ihrer authentisch-historischen Kleidung vom Schloss Hallwyl an den Markt in Lenzburg gelaufen. (ewa)