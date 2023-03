Gebenstorf Nach 109 Jahren: Die Aargauer Merz Gruppe wird verkauft – an eine expandierende Zürcher Firma

Nur wenige Wochen nach dem knappen Ja zum Kiesabbau im Gebiet Grosszelg in Birmenstorf verkündet die Merz Gruppe, dass ihr Unternehmen ab morgen Samstag an die Klotener Eberhard Holding angegliedert wird. Welches sind die Gründe? Was bedeutet dies für die Angestellten der Aargauer Firma?