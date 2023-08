Seengen Open Air Kino vor traumhafter Kulisse: Beim Schloss Hallwyl flimmert auch «Der Bestatter» über die Leinwand Vom 30. August bis am 19. September werden beim Schloss in Seengen verschiedene Filme gezeigt.

Der Kiesplatz beim Wasserschloss Hallwyl wurde wieder zur Open-air-Kino-Arena. Archivbild: Fritz Thut

Den Auftakt machen «Die Goldenen Jahre» - eine Komödie in Dialekt. Als besonderer Gast wird Hauptdarstellerin Esther Gemsch am Mittwoch, 30. August, beim Open Air Kino beim Schloss Hallwyl vor Ort sein.

Bis am 19. September werden Filme verschiedener Sparten gezeigt. Von «Indiana Jones» über die Premiere von «My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen» bis zu «Asterix und Obelix im Reich der Mitte» bietet das Coop Open Air Cinema auch in Seengen so einiges. Und noch ein zweites Mal wird ein prominenter Gast live dabei sein: Am Donnerstag, 14. September, wenn «Der Bestatter - der Film» gezeigt wird, ist Produzent und Regisseur Markus Fischer vor Ort.

Tickets (18 Franken) und das ganze Programm sind zu finden unter: www.coopopenaircinema.ch. Die Filme werden jeweils um etwa 20.45 Uhr gestartet. Die Abendkasse und das Open Air Kino-Restaurant öffnen ab 19 Uhr. Beim aktuellen Blick nach draussen wichtig zu wissen: «Die Vorführungen beginnen mit dem Eindunkeln und finden bei jeder Witterung statt, ausser bei Sturm», heisst es auf der Veranstaltungswebsite. Wer ein Ticket hat, kann ausserdem an einer 15-minütigen Kurzführung zum Schloss Hallwyl teilnehmen. (ewa)