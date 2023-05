Seengen «Nur mit Vorteilen verbunden»: Bei den Strassenleuchten will der Gemeinderat auf LED umstellen Mit der Modernisierung der gesamten Strassenbeleuchtung in Seengen lasse sich der Stromverbrauch um rund die Hälfte senken, sagt der Gemeinderat.

Blick auf das Seenger Schulareal: Die Rechnung schliesst mit einem Plus von 1,97 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 74’000 Franken. Bild: Britta Gut

Für die Modernisierung der Strassenbeleuchtung steht ein Kredit von 470’000 Franken zur Diskussion an der Gemeindeversammlung in Seengen. Geplant ist, sämtliche Leuchten auf LED-Technologie umzurüsten: 122 wurden bereits in den letzten Jahren im Rahmen von Strassensanierungen, weitere 390 sollen nun folgen.

LED-Leuchten sind in der Anschaffung zwar teurer als konventionelle Leuchtmittel, benötigen aber weniger elektrische Energie und haben eine längere Lebensdauer, führt der Gemeinderat aus. Berechnungen hätten gezeigt, dass sich der Stromverbrauch um etwa die Hälfte senken lasse. Damit verbunden sei eine Kosteneinsparung von rund 22’600 Franken pro Jahr.

«Die Modernisierung unserer gesamten Strassenbeleuchtung ist nur mit Vorteilen verbunden», hält der Gemeinderat fest. Seengen leiste damit auch einen Beitrag zur Minderung der Energiemangellage. Diese habe deutlich gezeigt, so die Behörde, «dass mit Energie in Zukunft sparsamer umgegangen werden muss. Das Sparpotenzial soll in unserer Gemeinde zeitnah ausgeschöpft werden.»

44 modern gestaltete Leuchtsterne sind vorgesehen

Ebenfalls ein Thema ist der Kredit von 168’000 Franken für eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Die aktuelle wurde Mitte der Neunzigerjahre angeschafft und ist gemäss Gemeinderat veraltet. Ersatzleuchten und Ersatzteile könnten nicht mehr beschafft werden, der Stromverbrauch sei zu hoch. Neu vorgesehen sind 44 Leuchtsterne. Diese seien modern gestaltet, «garantieren eine zurückhaltende, aber dennoch stimmungsvolle, festliche Beleuchtung und basieren auf der LED-Technologie», so der Gemeinderat.

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag, 2. Juni, über einen Kredit von 750’000 Franken für die Sanierung des westlichen Teils der Löfflirainstrasse inklusive Werkleitungen, mehrere Einbürgerungen sowie die Jahresrechnung 2022. Erzielt wurde ein Plus von 1,97 Mio. Franken, im Budget gerechnet worden war mit einem Minus von 74’000 Franken.