Seengen Nach Unfall weitergefahren - Zeugenaufruf In Seengen wurde ein Rollerfahrer von einem Auto touchiert. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die unbekannte Person, welche den Wagen lenkte, fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht, kurz nach 00:15 Uhr, auf der Egliswilerstrasse in Seengen. Der auf der Egliswilerstrasse fahrende 17-jährige Rollerfahrer wollte auf der Bärenkreuzung rechts in die Schulstrasse einbiegen, als er von einem von hinten herannahenden Wagen touchiert wurde. Dabei kam der Rollerfahrer zu Fall.

Die Polizei sucht Zeugen. Keystone

Die unbekannte Person, welche das Auto lenkte, setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

Das gesuchte Auto wird wie folgt beschrieben: Silberfarbener Kleinwagen, gesamte Heckscheibe mit Italienflagge bedeckt (mit Klebeband befestigt). Das Fahrzeug dürfte durch den Aufprall vorne links beschädigt worden sein.

Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Stützpunkt der Kantonspolizei Aargau in Schafisheim (062 886 88 88) zu melden. (has)