Seengen «Motivator, Optimist und Realist»: Schulleiter Urs Bögli tritt nach 20 Jahren kürzer Die Schule Seengen verliere eine prägende und wichtige Integrationsfigur, hat Gemeindeammann Jörg Bruder festgehalten. Mit einem herzlichen Dankeschön ist Schulleiter Urs Bögli verabschiedet worden.

Schulleiter Urs Bögli, hier mit Frau Barbara, erhält ein Geschenk zum Abschied. Bild: mhu

Die Geschäfte sind unumstritten gewesen an der Gemeindeversammlung in Seengen. Alle sind sie diskussionslos und mit grosser Mehrheit genehmigt worden in weniger als einer Stunde.

Raum und Zeit blieb am Freitagabend, um die Jungbürgerinnen und Jungbürger willkommen zu heissen. 16 von 44 erschienen in der Mehrzweckhalle, erhielten als Geschenk ein Seenger Badetuch, das sie an ihre Heimat am Hallwilersee erinnert.

Einführung einer Schulleitung im 2002 beschlossen

Auch ein Abschied war zu vermelden: Derjenige von Schulleiter Urs Bögli, der nach ganzen 20 Jahren kürzertreten will. Mit ihm verliere die Schule Seengen eine prägende und wichtige Integrationsfigur, hielt Gemeindeammann Jörg Bruder fest. Urs Bögli sei ein Motivator und ein Optimist, aber auch ein Realist. Er sei unglaublich kreativ, innovativ und bestens vernetzt. Gerade Letzteres helfe. Ein guter Draht nach Aarau ermögliche einiges.

Gemeindeversammlung Die Strassenbeleuchtung wird erneuert Die Strassenbeleuchtung kann modernisiert und vollständig auf LED-Technologie umgestellt werden in Seengen. Die Gemeindeversammlung hat am Freitagabend den Kredit von 470’000 Franken klar angenommen. Ebenfalls diskussionslos bewilligt haben die 124 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 3151 – den Kredit von 168’000 Franken für eine Weihnachtsbeleuchtung, den Kredit von 750’000 Franken für die Sanierung des westlichen Teils der Löfflirainstrasse inklusive Werkleitungen, die Einbürgerungen sowie die Jahresrechnung 2022. Auch die 24 anwesenden Ortsbürger – von insgesamt 297 – haben ihre Jahresrechnung 2022 diskussionslos genehmigt. (mhu)

An der Gemeindeversammlung im November 2002 wurde der Einführung einer Schulleitung zugestimmt, blickte Gemeindeammann Bruder zurück. Das sei dazumal noch nicht «Pflicht» gewesen. Aber die Gemeinde habe weitsichtig geplant. Der damals 44-jährige Bögli habe aus 24 Bewerbungen obenaus geschwungen.

Auch Coronapandemie mit Bravour gemeistert

Nun habe sich dieser entschieden, in Frühpension zu gehen und die Schule Seengen zu verlassen, fuhr Bruder fort. «Das tut uns wirklich weh.» In die Ära des scheidenden Schulleiters fielen unter anderem die Umstellung des Schulsystems, die Einführung des Lehrplans 21, die Zusammenführung der Bezirksschulstandorte oder die Abschaffung der Schulpflege, zählte Bruder auf.

Auch die Coronapandemie habe mit Bravour bewältigt werden können, sagte der Gemeindeammann in seinem herzlichen Dank für den grossen Einsatz. Die Schule Seengen geniesse weit hinaus einen guten Ruf, was mit zu den Verdiensten von Urs Bögli gehöre. (mhu)