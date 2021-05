Seengen Mitgebrachte Grilladen willkommen: Die «Seesicht-Beiz» beim Brestenberg will durchstarten Das Baugesuch für eine mobile Gartenwirtschaft mit Sitzgelegenheit direkt am Hallwilersee liegt in Seengen auf.

Adrian Holliger mit Partnerin Nadja Studer, links, und Tochter Sarah in der Seesichtbeiz beim Brestenberg im. Juli 2020. Severin Bigler / ©

Sie erfreute im vergangenen Jahr viele, die sich schon lange wieder eine Konsumationsmöglichkeit nahe der Brestenberg Badi wünschten: die «Seesicht-Beiz», die auf dem Brestenberg-Areal einen Platz fand. Sowohl die Besucherinnen und Besucher aus der nahe liegenden Seebadi als auch die Seenger verköstigten sich regelmässig in der temporären Beiz.

Das geglückte Konzept vom vergangenen Jahr soll auch in diesem Sommer wieder umgesetzt werden. Das Baugesuch für eine mobile Gartenwirtschaft mit Sitzgelegenheiten liegt derzeit bei der Gemeinde in Seengen auf (bis am 7. Juni). Die Seesicht-Beiz solle ein Ausflugsziel für Jung und Alt sein, heisst es im Baugesuch. Wie bereits im letzten Jahr ist die Beiz auf der Brestenberg-Wiese nur wieder für die Badisaison vor Ort.

Nach der Badisaison zieht die Beiz ab

Geplant ist vom 1. Juni bis am 31. August. Bauherrin ist Nadja Studer, welche auch die Burgturm-Bar in Seengen führt. Geplant ist gemäss den Unterlagen auch eine Feuerstelle, welche mit selbst mitgebrachten Grilladen zu bedienen sei. Ausserdem hat es neben den Sitzgelegenheiten aus Holz auch einen Picknick Tisch. «Es herrscht keine Konsumationspflicht», heisst es.

Der Platz solle auch einfach nur zum Verweilen einladen. Für die Kinder werde zudem Federball und Boccia angeboten, dieses Angebot sei ebenfalls kostenlos. Auf dem Gelände werden ausserdem zwei Toiletten sein. Die geplanten Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag bis Freitag: 13 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag: 11 bis 22 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten ist der Platz abgesperrt.