Seengen Mehr Bestattungen im Gemeinschaftsgrab: Die Friedhofanlage wird ergänzt Die Fläche des Gemeinschaftsgrabs bei der reformierten Kirche in Seengen soll gut verdoppelt werden.

Die bestehenden Steinskulpturen bilden auch in Zukunft das Zentrum des Gemeinschaftsgrabs. Bild: mhu

Immer mehr Menschen wünschen eine Bestattung im Gemeinschaftsgrab statt im Einzelgrab mit einem Grabstein. Diese Entwicklung ist auch auf dem Friedhof bei der reformierten Kirche in Seengen zu spüren.

Die freien Kapazitäten für die Urnen im Boden als auch für die Steinplatten für die Namen der Verstorbenen an der Mauer seien praktisch erschöpft, sagt der verantwortliche Gemeinderat Eli Wengenmaier. Vorgesehen ist deshalb, die Fläche des Gemeinschaftsgrabs gut zu verdoppeln. Noch bis

8. Mai liegt bei der Bauverwaltung das Baugesuch für die Erweiterung auf. Wengenmaier spricht von einer Ergänzung der sehr schönen Friedhofanlage.

Entlang der Schulstrasse ist neue Mauer geplant

Die bestehenden Steinskulpturen mit dem eingefassten runden Kiesplatz bilden auch in Zukunft den künstlerischen Schmuck und das Zentrum des Gemeinschaftsgrabs, werden aber leicht nach unten in Richtung Schwerzistrasse verschoben. Entlang der Schulstrasse ist eine neue Betonmauer geplant für die Steinplatten für die Namen der Verstorbenen. Die Wege aus Granitplatten werden angepasst und ergänzt, auch eine Sitzbank ist vorgesehen.

Die reformierte Kirche in Seengen steht seit 1960 unter kantonalem Denkmalschutz. Bild: mhu

Die Planung des Projekts sei in Absprache mit der Denkmalpflege erfolgt, antwortet Wengenmaier auf die Frage nach den Herausforderungen. Denn beachtet werden müsse die Kirchensituation und der Umgebungsschutz. «Wir befinden uns in einer sensiblen Zone.»

Arbeiten sollen im Sommer ausgeführt werden

Die reformierte Kirche in Seengen wurde um 1820 im klassizistischen Stil – fast baugleich und gleichzeitig mit der reformierten Kirche in Meisterschwanden – erstellt. Seit 1960 steht das Gotteshaus in Seengen unter kantonalem Denkmalschutz.

Verläuft alles reibungslos, soll die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabs in diesem Sommer ausgeführt werden. Gemeinderat Wengenmaier rechnet mit einer Bauzeit von wenigen Wochen. Die Kosten sind auf rund 65’000 Franken veranschlagt und werden durch die beiden Gemeinden Seengen und Boniswil getragen.