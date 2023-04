Seengen Magische Momente im Schloss Hallwyl: Die Seetaler Drachen erwachen Das Drachentalfest im Schloss Hallwyl bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Zum Programm gehören ein Zauberparcours genauso wie ein Kinderkonzert.

Auf dem Programm stehen auch Begegnungen mit den Drachen Fauchi und Pilu. Bild: zvg / Museum Aargau

In den Schlossmauern von Hallwyl werden Spass und zauberhafte Momente für die ganze Familie versprochen: Am Sonntag, 30. April, findet das Drachentalfest statt.

Von 10 bis 17 Uhr warten ein kniffliger Zauberparcours und eine magische Zaubershow auf die Besucherinnen und Besucher, dazu Begegnungen mit den Drachen Pilu und Fauchi, eine Schminkbar oder ein Kinderkonzert, heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter. Auch können die Mädchen und Buben einen eigenen Zauberstab basteln oder den schönsten Zaubergeschichten einer Märchenerzählerin lauschen. Realisiert wird das Drachentalfest im Schloss Hallwyl in Seengen in Kooperation von Seetal Tourismus mit Museum Aargau.

Übrigens: Im Naherholungsgebiet Seetal ist der offizielle Startschuss in die neue Saison diesen Monat erfolgt: Nicht nur die Schlösser haben die Tore geöffnet, auch die Kursschiffe verkehren wieder regelmässig auf dem Hallwilersee. Eine neue Attraktion wird der erste Achtsamkeitstrail sein, der mit dem E-Bike absolviert werden kann. Die Eröffnung dieses Freizeitangebots ist für den Freitag, 12. Mai, geplant. (mhu)