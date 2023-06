Seengen Kein neues Infrastrukturgebäude in der Seebadi: Stimmvolk versenkt Brestenberg-Kredit nach Referendum In Seengen hatte der Souverän am Sonntag über einen Kredit für den Neubau des Infrastrukturgebäudes «Brestenbergbad» abzustimmen. Das Begehren wurde entschieden abgelehnt.

So hätte das neue Infrastrukturgebäude beim Brestenbergbad aussehen sollen. Die Gemeinde erteilte dem Baukredit eine Abfuhr. Bild: zvg

Eine deutliche Abfuhr: Von den 1’715 gültigen Stimmen sprachen sich am Sonntag in Seengen deren 1’153 gegen den Kredit von 606’000 Franken für den Neubau des Infrastrukturgebäudes «Brestenbergbad» und den zugehörigen Baurechtsvertrag aus. Dafür stimmen 562 Personen. Das Begehren wurde also mit einer satten Zweidrittelmehrheit (rund 67 Prozent) abgelehnt.

Eigentlich hat die Gemeindeversammlung im vergangenen Herbst diesen Kredit bereits bewilligt. Trotzdem darüber abgestimmt wurde nun, weil ein Referendum mit 558 gültigen Unterschriften (311 waren nötig) ergriffen wurde. Kritik am geplanten Gebäude gab es vor allem wegen der Grösse und dem Standort, aber auch das Raumkonzept und die Gesamtkosten gaben zu reden.

