Seengen Jetzt startet das Auktionsverfahren: Kirche verkauft ihr Tagungshaus Rügel In einem mehrstufigen Verfahren können interessierte Bieterinnen und Bieter sich ein Bild vom Tagungshaus auf dem Seenger Rügel machen. Auf dem Papier und, wenn sie ein annehmbares Angebot einreichen, vor Ort.

Die Reformierte Kirche Aargau möchte das Tagungshaus Rügel in Seengen verkaufen. Bild: Reformierte Landeskirche/«Aargauer Zeitung»

Rund 2,5 Hektaren gross, mit mehreren Gebäuden und 764 Quadratmetern Rebfläche sowie Wald. Klingt gut, hat aber einen Haken: «Die Gebäude liegen zum Teil in der Landwirtschaftszone und gleichzeitig in der Hallwilerseeschutzzone, was die Bau- und Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaften sehr stark einschränkt.» Das schreibt die Reformierte Kirche Aargau in einer Mitteilung.

Ihr gehören Grundstück und Gebäude, die verkauft werden sollen. Der «Rügel» wurde 1956 als Bildungshaus der Aargauer Landeskirche eröffnet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Das Gelände in Seengen habe sich bald hoher Nachfrage erfreut als kantonales Kirchgemeindehaus, «in dem verschiedene Kirchgemeinden ihre Zusammenkünfte, Tagungen und Lager durchführten». Die Nachfrage liess aber stetig nach: «Angebote mit Übernachtung sind kaum noch gefragt, vielmehr werden eintägige Kurse an gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbaren Orten – oder sogar im Internet – immer mehr bevorzugt.»

Im Januar, als bekannt geworden war, dass die Kirche mit dem Gedanken spielt, das Grundstück zu verkaufen, hiess es, seit der Verpachtung vor bald zehn Jahren sei keine Miete eingegangen. Und doch, so ist es der aktuellen Mitteilung zu entnehmen, haben in diesen Jahren sowohl die Landeskirche als Besitzerin als auch die Kasper Holding AG als Pächterin «einen grösseren Betrag in den Unterhalt und den Erhalt der Liegenschaften» investiert.

Vertraulichkeitserklärung unterzeichnen

Der Entschluss ist also klar: Das Gelände soll verkauft werden. Die sogenannte offene Auktion führt die Realit Treuhand AG durch. Das Prozedere, so heisst es dort auf Anfrage, ist mehrstufig.

Unter www.transaktion-ruegel-seengen.ch finden sich sowohl Kontaktdaten als auch die Vertraulichkeitserklärung zum Runterladen. Ist diese unterzeichnet, erhalten Interessenten einen Code und damit Zugang zum Datenraum, wo sich umfangreiche Informationen befinden, auch etwa der Grundbuchauszug. Potenzielle Käuferinnen oder Käufer können bis am 31. März eine erste Offerte einreichen. Bewegt sich diese in einem annehmbaren Rahmen, werden Bietende zur Besichtigung eingeladen. Danach können sie entscheiden, ob sie ein definitives Angebot einreichen möchten.

«Bis Ende April sollen bindende Offerten und Finanzierungszusagen der Kaufinteressenten vorliegen, welche dann dem Kirchenrat zur weiteren Entscheidungsfindung vorgelegt werden», heisst es in der Mitteilung der Reformierten Kirche Aargau. Voraussichtlich im Herbst werde die Synode den abschliessenden Entscheid über den Verkauf treffen.