Seengen Gemeinde bekommt zweite Chance beim «Donnschtig-Jass» Beim «Donnschtig-Jass» hat sich Seengen für das sogenannte «Lucky-Loser-Duell» vom 17. August in Gossau SG qualifiziert. Bei einem Erfolg wäre die Gemeinde der Austragungsort der ersten Sendung im Jahr 2024.

Meisterschwanden war im Juli der Austragungsort des «Donnschtig-Jasses». Bild: Natasha Hähni

Meisterschwanden ist im Juli der Schauplatz der populären SRF-Fernsehsendung «Donnschtig-Jass» gewesen, nachdem Seengen im Seetaler Duell unterlegen war. Nun steht fest, dass die 76 Seenger Differenzpunkte das zweitbeste Ergebnis aller Verlierergemeinden dieses Sommers darstellt. Damit hat Seengen die Möglichkeit, in der Sendung vom Donnerstag, 17. August, in der so genannten «Lucky-Loser-Runde» gegen Bürglen UR um den Austragungsort der ersten Sendung im nächsten Jahr zu spielen.

«Diese zweite Chance wollen wir natürlich versuchen zu nutzen», wird Gemeindeammann und Organisationskomiteepräsident Jörg Bruder in einer Medienmitteilung zitiert. Er stelle mit Freude eine neuerliche Begeisterung im Ort fest. Diese unerwartete Möglichkeit sollen die gleichen Jasser packen wie bei der ersten Sendung. Wieder wird in der Kürze eine Fanreise organisiert. Um 15 Uhr fährt der Car beim Alesa-Parkplatz nach Gossau SG ab.

Alle Teilnehmenden der ersten Carfahrt wurden per E-Mail erneut eingeladen. Neue Interessenten können sich bis Dienstag, 15. August, 12 Uhr, bei der Gemeindekanzlei unter gemeindekanzlei@seengen.ch anmelden. Die Fahrtkosten betragen 20 Franken für Erwachsene und 10 Franken für Kinder. Wegen der Kurzfristigkeit können keine neuen Fan-T-Shirts gedruckt werden, heisst es in der Medienmitteilung. Wer noch keines besitzt, soll mit einem weissen Shirt antreten.

Setzen sich die Seenger Jasser durch, wird sich die SRF-Livesendung Anfang Juli 2024 in eine Fülle weiterer Veranstaltungshöhepunkte im Dorf einreihen, so das Organisationskomitee. Vom 21. bis 23. Juni findet das Jugendfest mit Freischarenmanöver statt und im August und September ist der Eichberg Schauplatz des Freilichttheaters Vogellisi. (az)