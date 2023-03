Seengen «Geht keineswegs darum, einen Neubau zu verhindern»: Sie kämpfen für ein zweckmässiges Infrastrukturgebäude fürs Brestenbergbad Andrea Fischer und Jacqueline Ernst von der «Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad» in Seengen sagen, warum sie das vom Gemeinderat vorgelegte Projekt für ein neues Infrastrukturgebäude nicht überzeugt.

Andrea Fischer (links) und Jacqueline Ernst von der «Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad» auf dem Areal am Hallwilersee: Das historische Duschhüsli im Hintergrund soll erhalten bleiben. Bild: mhu

Dass etwas passieren muss, steht für sie ausser Frage. Aber weder die Grösse und die Lage, noch das Raumkonzept – und nicht zuletzt die Kosten – des projektierten Infrastrukturgebäudes sind für sie nachvollziehbar: Andrea Fischer und Jacqueline Ernst von der «Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad».

Kurz vor dem Mittag an diesem Montag stehen sie auf dem lauschigen, von knorrigen Bäumen umgebenen Platz direkt am Hallwilersee. Immer wieder drückt die Sonne durch die Wolkendecke, die Temperaturen sind angenehm mild. Nur ein paar Spaziergänger sind anzutreffen rund um das Brestenbergbad. Hier also soll das neue Infrastrukturgebäude realisiert werden. Der Bau, sagen Andrea Fischer und Jacqueline Ernst übereinstimmend, müsse anhand der vorhandenen Bedürfnisse geplant und umgesetzt werden.

In drei Wochen 558 gültige Unterschriften gesammelt

Das einstige alte Blockhaus auf dem rund 25 Aren grossen Areal war Ende der Neunzigerjahre abgebrochen worden. Zwei frühere Anläufe für einen Ersatzbau auf der Badewiese scheiterten. Im vergangenen November genehmigte die Gemeindeversammlung in Seengen schliesslich den Kredit von 606’000 Franken für das neue Infrastrukturgebäude Brestenbergbad mit 109 zu 70 Stimmen nach mehreren kritischen Anmerkungen. 217 Stimmberechtigte – von insgesamt 3128 – waren anwesend.

Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen. In nur drei Wochen kamen 558 gültige Unterschriften zusammen. Diese konnte die neu gebildete «Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad» noch vor den Weihnachten dem Gemeinderat übergeben. Die erforderliche Zahl von 311 Unterschriften ist bei weitem übertroffen worden.

Die Visualisierung zeigt das vom Gemeinderat vorgelegte Projekt: Den Kredit von 606'000 Franken hat die Gemeindeversammlung im November bewilligt. Bild: zvg

Keineswegs gehe es darum, einen Neubau zu verhindern, hebt die Interessengemeinschaft in einer Medienitteilung hervor. Im Gegenteil. Es sei absolut unbestritten und werde allgemein begrüsst, dass Garderoben, Duschen und Toiletten erstellt werden sollen. Gerade Letztere seien unabdingbar, stehe den Gästen in den Sommermonaten doch seit Jahren nur ein Toi-Toi-WC zur Verfügung.

Das vom Gemeinderat vorgelegte Projekt aus Beton aber vermöge weder funktional noch architektonisch zu überzeugen, sei überdimensioniert, verschlinge unnötig viel Platz, verursache hohe Unterhaltskosten, passe nicht ins unvergleichliche Ambiente und habe negative Auswirkungen auf die sensible Natur, führt die Interessengemeinschaft aus. Mit einer Gebäudefläche von rund 100 Quadratmetern und einer Kieszufahrt ginge wertvolle Rasenfläche verloren, die heute als Liegewiese zur Verfügung stehe. Nach Ansicht der Interessengemeinschaft soll stattdessen ein schlankes, zweckmässiges, funktionales und zurückhaltendes Gebäude entstehen, das sich optimal in die wunderschöne und einmalige Umgebung einpasst, das Rücksicht nimmt auf die vorhandenen Verhältnisse und das den Anliegen der Badegäste, der Naturfreunde und den Erholungssuchenden Rechnung trägt.

Der Urnengang findet am 18. Juni statt

Die vom Gemeinderat vorgesehene Anzahl von sechs Garderoben – vier davon mit Duschen – stehe im Missverhältnis zur ganzen Badeanlage, zumal die Aussendusche im historischen Duschhüsli erhalten und instand gestellt werden soll, fügt die Interessengemeinschaft an.

So präsentiert sich das Brestenbergbad-Areal heute. Bild: mhu

Nicht nötig sei in dieser Umgebung ebenfalls ein Kiosk. Die vorhandenen Verpflegungsangebote rund um den See seien ausreichend, die Anlieferung und Entsorgung verursache zusätzliche Immissionen und hätte mehr Verkehr zur Folge. Dagegen gehöre eine integrierte Abfalltrennstation in ein neues Gebäude. Kurz: «Weniger ist mehr!», stellt die Interessengemeinschaft fest.

Mit der Referendumsabstimmung könne ein breit abgestützter, fairer Entscheid ermöglicht werden, betonen Andrea Fischer und Jacqueline Ernst. Es bestehe eine Chance, die Pläne zu überdenken, ein rundum passende Projekt auszuarbeiten. Den Termin für den Urnengang hat die Gemeinde auf den Sonntag, 18. Juni, festgesetzt.