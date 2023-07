Seengen Für finale Bauphase müssen Poststrasse und Schulstrasse gesperrt werden Im August ist der Einbau des Deckbelags geplant mitten in Seengen. Danach werden die Umleitungen aufgehoben und die beiden Kantonsstrassen freigegeben.

In der Poststrasse sind auch die Werkleitungen erneuert worden. Bild: zvg/BVU

Bald ist es vorbei mit Staub und Lärm, Behinderungen und Umleitungen mitten in Seengen: Bei der Sanierung von Schulstrasse und Poststrasse steht mit dem Einbau des Deckbelags die finale Bauphase bevor. Vorgesehen sind Termine an den beiden Wochenenden ab 12. und 19. August. Sollte die Witterung nicht mitspielen – es muss trocken sein –, stehen Ersatztermine zur Verfügung, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU).

Für die Tätigkeiten werden die beiden Kantonsstrassen gesperrt. Betroffen in der Poststrasse ist der Abschnitt zwischen der Kreuzung Kreuzplatz/Bären und der Sarmenstorferstrasse. Ebenfalls gesperrt sind die seitlichen Gemeindestrassen, die angrenzenden Vorplätze sowie die Parkplätze. Die heutige Umleitung über die Schulstrasse, die Brestenbergerstrasse sowie die Steinbrunnengasse bleiben erhalten, auch die provisorische Bushaltestelle für die Linien 390 und 395 an der Unterdorfstrasse, so das BVU.

So ist die Verkehrsführung geplant während der Vollsperrung der Poststrasse vom 12. bis 14. August. Bild: zvg/BVU

In der Schulstrasse ist in der Woche darauf der Abschnitt ab Höhe Burgturm bis kurz vor der Einmündung in die Boniswilerstrasse betroffen. Die Umleitung in Richtung Boniswil, Luzern oder Sarmenstorf ist signalisiert und erfolgt über die neu geöffnete Poststrasse. Das Gebiet Unterdorf ist via Fussballplatz ab der Egliswilerstrasse erreichbar. Keine Auswirkungen hat die Vollsperrung auf die Busbetriebe. Diese fahren ihren gewohnten Kurs.

Unmittelbar nach dem Deckbelagseinbau – und noch während der Vollsperrung – werden die Markierungen ausgeführt. Geöffnet werden die Strassen jeweils wieder ab Montagmorgen, 4.30 Uhr. Die Abschluss- und Fertigstellungsarbeiten finden unter Verkehr statt und sind gemäss BVU voraussichtlich Ende August oder Anfang September abgeschlossen. (mhu)