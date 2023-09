Seengen Freilichttheater kann renommierte Bühnen- und Kostümbildnerin engagieren Künstlerin Josephine Nachtwei will das Publikum auf dem Eichberg verzaubern beim Freilichttheater «Vogellisi» auf dem Eichberg im Sommer 2024.

Josephine Nachtwei lebt in Berlin. Bild: zvg

Der Verein Freilichttheater Seetal spricht von einem Coup – und äussert sich in einer Medienmitteilung glücklich darüber, dass Josephine Nachtwei das Engagement als Bühnen- und Kostümbildnerin angenommen hat. Die in Berlin lebende Künstlerin habe schon verschiedene Male mit dem «Vogellisi»-Regisseur Rolf Sommer zusammengearbeitet und mit ihren Bühnenbildern und Kostümen für Furore gesorgt, heisst es. Schon bei der Vorstellung ihrer Ideen für das Freilichttheater sei klar geworden, dass sie das Publikum und den Eichberg im August 2024 verzaubern werde. Josephine Nachtwei studierte in Dresden und Barcelona Bühnen- und Kostümbild.

Beim Freilichttheater «Vogellisi» auf dem Eichberg in Seengen wollen nächstes Jahr über 60 Frauen, Männer und Jugendliche mitspielen. Beim Casting in Seengen versuchten kürzlich alle, eine der 23 Sprechrollen zu ergattern, so der Verein Freilichttheater Seetal. Zwei Tage lang mussten sie Regisseur Rolf Sommer und den musikalischen Leiter Urs Erdin überzeugen. Diese haben nun die Qual der Wahl und müssen entscheiden, wer beim «Vogellisi» mitspielen darf und wer das Vogel-Lisi spielen wird. (az)