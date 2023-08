Seengen Eindrückliche Leistung: Gemeinde packt die zweite «Donnschtig-Jass»-Chance Mit 44 zu 132 Differenzpunkten setzt sich Seengen gegen Bürglen durch und holt die Fernsehsendung ein weiteres Mal ins Seetal.

Das Jassquintett besteht aus Heidi Amport, Tobias Rohrer, Daniel Holliger, Nico Lindenmann und Marianne Rölli. Bild: zvg

Mit einer eindrücklichen Leistung aller fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat Seengen das sogenannte «Lucky-Loser-Duell» der letzten «Donnschtig-Jass»-Fernsehsendung des Jahres gewonnen und darf im Juli 2024 erster Austragungsort der neuen Staffel sein.

Als zweitbestes Verliererteam der vorangegangen sechs Sendungen des beliebten SRF-Jassformats hatte sich Seengen die Teilnahme gesichert. Gegner in der St. Galler Stadt Gossau war die Urner Gemeinde Bürglen. Rund 80 Seenger Anhänger reisten in zwei Reisecars in die Ostschweiz – voller Zuversicht auf einen Erfolg.

Und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht, heisst es in einer Medienmitteilung. Vor 6000 Menschen auf dem Kirchplatz und fast einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen wuchs das Seenger Jassteam über sich hinaus. In den fünf Runden mit zehn Spielpartien kamen Heidi Amport, Marianne Rölli und Tobias Rohrer am Tisch, Daniel Holliger als Telefonjasser und Nico Lindenmann als neuer Memoryspieler auf total 44 Differenzpunkte – ein aussergewöhnlich tiefer Wert. Wesentlich weniger Glück war den Mitspielern aus dem Urnerland hold, die letztendlich mit 132 Differenzpunkten deutlich unterlagen.

Nach Meisterschwanden diesen Juli kommt die populäre Livesendung zum zweiten Mal innert Jahresfrist ins Seetal. (az)